Стала известна дата ежегодной конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в предпоследний четверг года, 19 декабря.

Как передает НСН, аккредитация представителей СМИ уже открыта. Прошлое мероприятие длилось 3 часа 45 минут. В 2008 году был установлен рекорд – 4 часа 40 минут.



