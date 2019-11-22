Стала известна дата ежегодной конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в предпоследний четверг года, 19 декабря.
Как передает НСН, аккредитация представителей СМИ уже открыта. Прошлое мероприятие длилось 3 часа 45 минут. В 2008 году был установлен рекорд – 4 часа 40 минут.
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