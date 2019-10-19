Зеленского пригласили в Россию на чемпионат по поеданию шаурмы

В беседе с "Дни.ру" эксперт выразил мнение, что в последнее время президент Украины "немного закис". "Он погряз в политике, из-за него даже Трампа могут с должности сместить. В общем, пора бы ему разрядиться", – заявил Манукян.
По словам эксперта, у Владимира Зеленского пока нет поводов приехать в Россию, "потому что политику он здесь обсуждать не может – свои не поймут". Однако Вадим Манукян нашел для политика идеальный повод приехать в нашу страну.
"Даже не нужно заезжать в Москву для этого. Я его приглашаю посетить Ростов-на-Дону 23 октября, где состоится первый чемпионат по поеданию шаурмы. Слышал о том, что он в этом деле мастер. Надеюсь на то, что именно он сможет завоевать первый приз чемпионата", – подал идею эксперт. "Владимир Александрович, очень вас ждем", – резюмировал Манукян.
Как писали "Дни.ру", ранее на Украине подвергли сомнению, сможет ли президент страны добиться чего-то саммитом в "нормандском формате". По мнению блогера Андрея Луганского, Владимир Зеленский имеет один выход – расправиться с российским лидером.
Кроме того, в Незалежной далеко не все довольны политикой, которую ведет глава государства. Напомним, эксперты высказали мнение, что Владимир Зеленский обрекает людей на голодную смерть новым законом. Согласно ему, украинские пенсионеры будут обязаны пройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионные выплаты или социальные льготы.
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