Зеленскому предложили убить Путина

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Суббота 19 октября
Лента новостей
12:14
Грудь расплющило: свадебное платье изуродовало Дженнифер Лопес
11:14
"Я жутко стеснялась": Бледанс показала свое настоящее лицо
08:14
Гороскоп на неделю
06:03
"Момент уже упущен": почему Кожевникова отказывается от официального брака
04:29
Допустивший серьезную ошибку Трамп стал посмешищем (видео)
02:37
"Голые" фото известной певицы слили в Сеть
00:21
"Мамина копия": Юлия Меньшова порадовала россиян возрастными морщинами
21:56
В Москве пенсионер умер во время эротического массажа
21:37
Постельное фото Ходченковой с известным актером стало сенсацией
21:28
Переодевшийся в Бориса Джонсона мужчина забрался на Биг-Бен в Лондоне
21:17
Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
20:50
"Широкозадая трамвайная хамка": Собчак крепко приложили за жажду уважения
20:45
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
20:32
Жену Валерия Тодоровского засняли в больнице с большим животом
20:13
"Женщина – огонь!": сексапильную Климову в халате на голое тело искупали в комплиментах
20:11
В Петербурге неизвестный похитил у подростка iPhone
19:41
Бросившая мужа Шурыгина укатила отдыхать с богатым любовником
19:30
Школьник попал под колеса автомобиля в Ижевске
19:16
"Я тебя ненавижу": стершая ноги в кровь Топурия отомстила приятелю
19:00
Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелся реабилитационный центр
18:44
"Ужас какой-то": Пугачеву распекли за странную наружность
18:24
На борту рейса Пхукет-Москва умер годовалый ребенок
18:19
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
18:16
Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию Белохвостиковой
18:07
После шпионского скандала Соловьев позвал американцев в Россию
18:01
Под Петербургом мужчина забил отца до смерти
17:49
"Куда летит моя жизнь": Лорак о разводе с мужем и новом любовнике
17:38
В Подмосковье женщина обнаружила личинки в детском питании
17:17
"Как жестоко она пострадала": друг посмеялся над наказанием оскандалившейся Бочкаревой
17:06
"Это что за клоун?": нелепую Стефанию Маликову подняли на смех
16:51
Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за пьяного дебошира
16:35
"Крики, вопли": раскрыты сенсационные детали мучительной смерти Марьянова
16:25
Джигурда вступился за цинично затравленного друга Панина
16:18
Москвич украл 360 плиток шоколада и 100 банок кофе из магазинов
16:09
"Деловая колбаса": народ в восторге от дочки Утяшевой и Воли
15:57
Совет на выходные
15:20
В центре Ухты полицейские застрелили бегавшего по улицам медведя
15:16
"Не в первый же раз": Рудковской предложили отправить Плющенко в секс-тур
15:08
Поседевшая Алсу шокировала народ своим видом
14:52
Леди Гага верхом на мужчине свалилась со сцены (видео)
14:41
Пугачева сделала Саруханову незабываемый сюрприз
14:41
Украинские пилоты сбили с ног бельгийцев знатным "пуком" (видео)
14:40
На Украине признали свое бессилие перед Россией
14:25
Российская актриса спасает за границей своего еще не родившегося ребенка с патологией
14:22
Новая пассия Виторгана выскочила на сцену в откровенном платье
13:56
"Когда сончик придет?": красавица-дочка Гагариной проявила неожиданную заботу
13:52
"Как будто две сестры": Хаматова показала подросшую дочь у Тодоренко
13:51
Киев выставил себя на посмешище мечтами о захвате Кубани
13:47
В сквере Победы на Шипиловской построят зеленый театр
13:45
В Екатеринбурге посетители банка скрутили вооруженного грабителя
13:38
Кредитные истории более миллиона россиян утекли в Сеть
13:33
"Он полный, но я его люблю": Сафронов отписал имущество парню
13:02
Бочкаревой вынесли приговор после скандала с наркотиками
12:52
"На этом кресле они его и убили": опубликовано видео веселящегося тирана Хачатуряна
12:27
"Грудь вправила": Королева порадовала россиян пикантным видео
12:20
Медведи атаковали жителей Японии и Курил
12:17
Разлученная с мужем Снаткина о рождении второго ребенка
12:09
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала смертной казни
11:55
"Если б были трезвыми": Пригожин жестко припечатал Зеленского
11:44
Следствие раскрыло подробности смерти Марьянова
11:29
Последняя надежда: Заворотнюк от рака решили спасать водой и землей с могилы Началовой
11:27
Голодаю: Высоцкая шокировала народ неожиданным признанием
10:58
Володин предостерег от занижения оплаты труда дорожников
10:56
"Когда этот срам закончится?!": Зеленского пришибли деревянным молотком (видео)
10:45
Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк
10:40
"Думала, что потеряю сознание": порнозвезда откровенно о своей жизни
10:38
В Москве начальник отдела МВД задержан за взятку
10:29
Володин рассказал о благоустройстве парка имени Расковой
10:26
Володин обсудил проект реконструкции школы №84 в Саратове
10:16
Шторм: Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на волоске от смерти
10:09
Что случилось с грудью Анастасии Волочковой
09:55
Россиян предупредили об опасности яиц
09:47
В России хотят запретить одноразовые пакеты
09:42
Марина Александрова оказалась в любовном треугольнике
09:27
"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына
09:06
Почему жена терпит роман Фадеева и Серябкиной
09:04
Шурыгина объяснила развод скукой
08:54
Новые подробности: в Сети опубликовали фото из больницы Заворотнюк
08:24
Анну Калашникову дерзко обокрали
08:20
Бывшая любовница Тимати отреагировала на роды его новой подруги
08:17
Беременна? Лорак устроила очередную провокацию
06:19
"Задатки императрицы": Поклонскую возвели на пьедестал после скандала с Собчак
04:04
Красавица Жасмин: босую Миддлтон сравнили с принцессой из мультфильма
02:21
Чем грозят большие перерывы между приемами пищи на работе
00:25
Епифанцев оставил экс-жену и сыновей без жилья
21:58
Синоптики обещали необычно теплый ноябрь
21:47
Уделавшая Загитову юная фигуристка покажет себя на Гран-при
21:42
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
21:41
Известная балерина умерла на 99-м году жизни
21:23
48-летняя Хмельницкая в мини-юбке показала фантастические ноги
21:16
США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии
21:16
"Убирала офисы": на что пошла Бузова ради красивой жизни
21:07
Фриске, Хворостовский, Золотухин: кто следующий умрет от рака мозга
20:53
"Не надо ничего прятать. Ишь какая!": Гузеева устроила переполох в чужом офисе
20:45
Доходы россиян резко выросли
20:36
В Думе выявили вмешательство в российские выборы
20:27
Летает экономом: гордячку Боню вывели на чистую воду
20:25
Мужчина в маске Джокера с топором ворвался в школу в Дагестане
20:07
Старый друг или таинственный незнакомец: как Лобода выпутается из любовного треугольника
19:43
Финка попыталась вывезти на память 400 пачек российских сигарет
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Старый друг или таинственный незнакомец: как Лобода выпутается из любовного треугольника
Беременна? Лорак устроила очередную провокацию
Под Москвой родился новый Исаак Ньютон
Переплюнет любую молодуху: 55-летнюю Беллуччи признали идеалом женской красоты
"Неприятно": известный пародист отказался связываться с умирающей Заворотнюк
"А нам все равно!": Иглесиас подурачился с детьми под песню Никулина (видео)
Политика

Зеленскому предложили убить Путина

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com
На Украине подвергли сомнению, сможет ли президент страны добиться чего-то саммитом в "нормандском формате". По мнению блогера Андрея Луганского, Владимир Зеленский имеет один выход – расправиться с российским лидером.
прочитано 970 раз

Блогер из Незалежной выступил с критикой бывшего юмориста, а ныне президента Украины. Он язвительно высказал свое мнение в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".

ПО ТЕМЕ

Обрек на гибель: Зеленского обвинили в страшном преступлении

Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Сегодня Зеленский говорит, что нам нужна встреча в "нормандском формате". А что он от нее ждет? Это какой-то план? Он приготовил речь Путину, от которой тот расплачется и подпишет мир? Что там будет? Или он его убьет прямо на встрече?", – предложил Луганский. В свою очередь, ведущая в ответ напомнила слова Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины говорил о том, что у него есть план "Б", который нельзя озвучивать раньше времени. "Это КВН, а это КГБ. Три буквы, но разница колоссальная", – парировал Соколовской блогер.

Напомним, журналист Виталий Портников указал на то, что Владимир Путин не будет идти на прямые переговоры с Владимиром Зеленским. По его словам, Украина нужна России в состоянии дестабилизации.

Отметим, на Украине далеко не все довольны политикой, которую ведет новый глава государства. Так, ранее Верховная рада приняла закон, который обязывает пенсионеров пройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионные выплаты или социальные льготы. Эксперты высказали мнение, что таким образом Владимир Зеленский обрекает людей на голодную смерть.

Автор: 19 октября 2019, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Скорей бы. Лучше пусть станет Навальный!
Гость
Ответить
Быстрей бы уж ,сил никаких нет уже...
1

Популярные темы форума

Политика

Макрон вынес суровый вердикт после бегства Трампа
Сам себя назначит? Объявлено о должности Лукашенко после отставки
Податливый Зеленский вляпался в чудовищный гей-скандал
"В стране решаются проблемы": большинство россиян доверяют Путину

Шоу-бизнес

Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
Тимати и Решетову заподозрили в обмане из-за снимков из роддома
Постельное фото Ходченковой с известным актером стало сенсацией
"Широкозадая трамвайная хамка": Собчак крепко приложили за жажду уважения

Проишествия

Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Вскрылись подробности жуткого убийства молодой матери в Екатеринбурге
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк

Поступил призыв помолиться за больную актрису
Шоу-бизнес

"Куда летит моя жизнь": Лорак о разводе с мужем и новом любовнике

Певица призналась, что пережила личную трагедию
Шоу-бизнес

Поседевшая Алсу шокировала народ своим видом

Артистка предстала в необычном образе
Шоу-бизнес

"Не в первый же раз": Рудковской предложили отправить Плющенко в секс-тур

Продюсеру посоветовали прекратить издеваться над мужем

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Уделавшая Загитову юная фигуристка покажет себя на Гран-при
Стало известно о предстоящей схватке Макгрегора и экс-чемпиона UFC
Овечкин блеснул талантом перед сыном
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу

Регионы

Появились подробности обрушения дома в Приморье
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru