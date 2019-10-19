Зеленскому предложили убить Путина

Блогер из Незалежной выступил с критикой бывшего юмориста, а ныне президента Украины. Он язвительно высказал свое мнение в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой".
"Сегодня Зеленский говорит, что нам нужна встреча в "нормандском формате". А что он от нее ждет? Это какой-то план? Он приготовил речь Путину, от которой тот расплачется и подпишет мир? Что там будет? Или он его убьет прямо на встрече?", – предложил Луганский. В свою очередь, ведущая в ответ напомнила слова Владимира Зеленского.
Ранее президент Украины говорил о том, что у него есть план "Б", который нельзя озвучивать раньше времени. "Это КВН, а это КГБ. Три буквы, но разница колоссальная", – парировал Соколовской блогер.
Напомним, журналист Виталий Портников указал на то, что Владимир Путин не будет идти на прямые переговоры с Владимиром Зеленским. По его словам, Украина нужна России в состоянии дестабилизации.
Отметим, на Украине далеко не все довольны политикой, которую ведет новый глава государства. Так, ранее Верховная рада приняла закон, который обязывает пенсионеров пройти проверку для подтверждения своих прав на пенсионные выплаты или социальные льготы. Эксперты высказали мнение, что таким образом Владимир Зеленский обрекает людей на голодную смерть.
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