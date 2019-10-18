"Лучше помолчать": Зеленский получил внезапный удар в спину

Слова заместителя начальника Генштаба ВС Украины Алексея Тарана о том, что Киев готовится к полномасштабной войне с Москвой, сочли провокацией, направленной против Владимира Зеленского. В противном случае военному чиновнику следует проверить состояние своего ментального здоровья.



Владимир Зеленский всеми способами пытается примирить радикально настроенных националистов с мыслью о прекращении войны в Донбассе. Его планы подвергаются атаке с самых неожиданных сторон. В частности, удар по репутации украинского лидера разглядели в словах Алексея Тарана о подготовке к крупномасштабному военному противостоянию с Россией.

"Я считаю, что такими заявлениями он оказывает медвежью услугу самому президенту", – цитирует НСН первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. "Страны сейчас готовятся к проведению саммита в "нормандском формате", а в этот момент какие-то шпионские и какие-то военные ситуации", – объяснил сенатор.

Он добавил, что в сложившейся ситуации украинским военным и вовсе лучше придержать свое желание высказываться по актуальным вопросам, поскольку они "и так натворили на Украине немало". В любом случае, серьезно относиться к словам замначальника Генштаба ВСУ не стоит.

Зеленский: "Люди в Донбассе должны знать, что Украина их не бросает и вернет вместе с территориями."

Владимир, а они знают. Ваши бойцы регулярно напоминают им об этом минами и снарядами, а журналисты - обещаниями загнать в концлагеря. — Голос Мордора (@spacelordrock) October 10, 2019

"Думаю, Таран выполняет чье-то задание. Не исключаю, что находится под влиянием каких-то других русофобских сил", – рассказал Владимир Джабаров. При этом его слова бьют не сколько по России, сколько по Владимиру Зеленскому.

"Если такие высказывания озвучиваются, то я думаю, что высокопоставленным военачальникам надо провести диспансеризацию, чтобы проверить свое психическое здоровье", – добавил сенатор. Он подчеркнул, что для громких заявлений нужны весомые поводы, а военные чиновники должны отвечать за свои слова.