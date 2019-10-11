Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому

Была договоренность о разводе сил на линии фронта, но
Зеленский не способен обеспечить отведение подразделений и техники, заявил
Путин в ходе саммита СНГ в туркменском Ашхабаде. "Ну не может", -
посетовал российский лидер.
Донецкая и Луганская республика несколько раз давали сигнал о готовности отвести войска. "Запускали сигнальные белые ракеты, однако с украинской стороны ответа не было", – отметил Путин.
Украинское руководство пока не проявило политическую волю для начала отвода войск, сказал президент. Поддерживать нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику, добавил российский лидер.
Срыв разведения войск говорит о неспособности Зеленского контролировать ситуацию, считает политолог Владимир Воля. Он не исключил, что Путин использует этот факт на следующей встрече нормандской четверки как доказательство невыполнения Киевом своих обещаний.
Отвод войск от линии фронта в населенных пунктах Петровское (Донецкая республика) и Золотое (Луганская) должно было начаться 7 октября. В ситуацию вмешались националисты. Радикалы отказались покидать позиции.
Новые попытки разведения сил были предприняты в среду 9 и 10 октября. Представители Донецка и Луганска запускали сигнальные ракеты, означавшие готовность к отводу войск. Ответа от украинской стороны не последовало, подразделения ВСУ остались стоять на позициях.
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