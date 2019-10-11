Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому

Намеченный на эту неделю развод войск в двух населенных пунктах Донбасса из-за сопротивления радикалов так и остался на бумаге. Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским не проявило политическую волю для обуздания националистов, отметил президент России Владимир Путин.



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