Обманувший Путина Лукашенко встал на сторону Украины

После прихода к власти Владимира Зеленского Украина
оказалась в сложном положении, союзники на Западе стали отворачиваться от
Киева, заявил политолог Геннадий Чижов. В скором времени антироссийские санкции за
Донбасс снимут, считает эксперт.
"Мы оказались, если называть вещи своими именами, в политической изоляции. Наш суверенитет получил ощутимую брешь", – сказал Чижов в эфире Седьмого канала.
Подмога пришла, откуда в Киеве не ждали. Украину поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В начале октября Батька прилетел в Житомир на переговоры с Владимиром Зеленским.
"Белоруссия оказалась братом. Это колоссальная поддержка", – радуется украинский эксперт.
Отношение Лукашенко к Незалежной Чижов назвал братским. На его взгляд, Минск и Киев похожи: дескать, оба отстаивают независимость от посягательств Москвы.
На фоне сближения Белоруссии и Украины эксперты все чаще высказывают сомнения в приверженности белорусского лидера альянсу с Россией. За 20 лет Союзное государство двух стран так и осталось виртуальным образованием и не обрело реальных политических очертаний.
Ситуацию вряд ли удастся изменить, считает журналист Модест Колеров. Лукашенко все эти годы обманывал Кремль и будет продолжать это делать, считает он. "Никакой интеграции в дальнейшем больше не будет, переговоры будут носить декоративный характер без принципиальных последствий", – заявил эксперт на круглом столе в Москве.
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