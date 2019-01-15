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Политика

Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политическая элита Украина ставит крест на президентстве Петра Порошенко. По мнению депутата Верховной рады, руководителя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая является лидером предвыборной гонки, у главы государства нет шансов победить на предстоящем в марте этого года голосовании. 
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В своих силах "оранжевая принцесса" полностью уверена. В эфире телеканала ICTV Тимошенко заявила, что одержит победу на выборах. Судьба президентского поста, полагает лидер "Батькивщины", будет решаться во втором туре, где она поборется с Петром Порошенко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Других претендентов на пост главы государства "оранжевая принцесса" серьезными соперниками не считает, пишет Ura.ru. "Во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет", – спрогнозировала одиозный политик итоги противостояния с Порошенко.  

Президентские выборы на Украине пройдут в марте этого года. Положение Петра Порошенко незавидное: он отстает не только от Юлии Тимошенко, но и от комика Владимира Зеленского. Рейтинг главы государства рухнул ниже 10%.  

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

В победу своего шефа не верят даже в администрации президента Украины. Порошенко заметно нервничает и, по слухам, готовится уволить главу АП Игоря Райнина.  

Между тем чиновник спешит воспользоваться административным ресурсом и по-быстрому сколотить партию, которая помогла бы Порошенко на выборах. Времени остается все меньше, поэтому в администрации украинского лидера лихорадочно обдумывают сценарии его спасения.  

Оппоненты Порошенко строят свою критику по большей части на провальной внутренней политике главы государства. Лидер Незалежной почти за пять лет президентства так и не смог завершить войну в Донбассе, сдержать рост цен на услуги ЖКХ, побороть коррупцию, а уровень жизни большинства украинцев сильно упал.

Автор: Иван Поляков15 января 2019, 09:54
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