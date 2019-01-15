Сделано заявление об уходе Порошенко с поста президента
В своих силах "оранжевая принцесса" полностью уверена. В эфире телеканала ICTV Тимошенко заявила, что одержит победу на выборах. Судьба президентского поста, полагает лидер "Батькивщины", будет решаться во втором туре, где она поборется с Петром Порошенко.
Других претендентов на пост главы государства "оранжевая принцесса" серьезными соперниками не считает, пишет Ura.ru. "Во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет", – спрогнозировала одиозный политик итоги противостояния с Порошенко.
Президентские выборы на Украине пройдут в марте этого года. Положение Петра Порошенко незавидное: он отстает не только от Юлии Тимошенко, но и от комика Владимира Зеленского. Рейтинг главы государства рухнул ниже 10%.
В победу своего шефа не верят даже в администрации президента Украины. Порошенко заметно нервничает и, по слухам, готовится уволить главу АП Игоря Райнина.
Между тем чиновник спешит воспользоваться административным ресурсом и по-быстрому сколотить партию, которая помогла бы Порошенко на выборах. Времени остается все меньше, поэтому в администрации украинского лидера лихорадочно обдумывают сценарии его спасения.
Оппоненты Порошенко строят свою критику по большей части на провальной внутренней политике главы государства. Лидер Незалежной почти за пять лет президентства так и не смог завершить войну в Донбассе, сдержать рост цен на услуги ЖКХ, побороть коррупцию, а уровень жизни большинства украинцев сильно упал.
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