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30 января 2017
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В Петербурге повар из Африки с тесаком напал на посетителя кафе

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В один из травмпунктов Северной столицы обратился 31-летний житель города со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком правой половины грудной клетки и ссадиной в области шеи, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Потерпевший сообщил, что около 04:30 мск в кафе на проспекте Испытателей неизвестный нанес ему несколько ударов по руке, угрожал тесаком для разделки мяса и грозился убить.

Полицейские задержали 21-летнего уроженца одной из стран Северной Африки, работавшего в этом заведении поваром. Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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