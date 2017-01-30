В Петербурге повар из Африки с тесаком напал на посетителя кафе

В один из травмпунктов Северной столицы обратился 31-летний житель города со скальпированной раной пальца левой кисти, ушибом и кровоподтеком правой половины грудной клетки и ссадиной в области шеи, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Потерпевший сообщил, что около 04:30 мск в кафе на проспекте Испытателей неизвестный нанес ему несколько ударов по руке, угрожал тесаком для разделки мяса и грозился убить.

Полицейские задержали 21-летнего уроженца одной из стран Северной Африки, работавшего в этом заведении поваром. Обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.