Праздник мороженого и сладостей вновь пройдет на Тверском бульваре

Для гостей подготовлены мастер-классы по росписи посуды, красочные выступления артистов и дегустация сладостей.

На Тверской бульвар вновь вернется праздник мороженого и сладостей. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве». Программа рассчитана на период с 17 по 21 июля. Гостей ждут мастер-классы по декору летних аксессуаров, росписи и украшению посуды для сладких напитков, красочные театральные шоу, а также многочисленные лакомства — от крафтового мороженого с оригинальными вкусами до тыквенного глинтвейна и ягодных десертов.

У памятника Сергею Есенину будут расположены шале для мастер-классов. И взрослым, и юным участникам предложат декорировать стеклянные бутылочки с чехлами, пляжные сумки и аквачехлы для телефонов. Гостям предложат также украсить стразами бейсболки, а также нанести на ткань изображения веселых шейкеров, фруктов и животных. В творческих мастерских гостям помогут оформить емкости для сладких напитков и пирожных.

Посетителям предложат угоститься освежающим лимонадом и попробовать самые необычные сорта мороженого. Гости попробуют оригинальное мороженое «Нефть», «Малиновый закат», сорбеты из карельских ягод, японские десерты «Моти» и крафтовые сорта холодного лакомства из натурального молока и сливок.

Можно будет приобрести сладости ручной работы, например ремесленный шоколад, зефир, рахат-лукум, пастилу и мармелад, в котором благодаря особой технологии производства сохранены полезные свойства ягод и фруктов. Помимо этого, гостей ждут баночки с натуральным медом с российских пасек, ягодные нектары и конфитюры, десерты на кокосовой основе, ананасы в карамели и другие лакомства.

Сладкоежкам также предложат хит праздника – необычные угощения из тыквы. Гости смогут попробовать авторские сорта варенья. Их особенность состоит в небольшом содержании сахара. Сладость угощению придает особый сорт тыквы.

Для гостей подготовят насыщенную развлекательную программу. Каждый посетитель, вне зависимости от возраста, сможет найти для себя интересное занятие и вкусное угощение. Организаторы рекомендуют приходить на мероприятие всей семьей.