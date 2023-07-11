В парке "Яуза" проложат велосипедный, беговой, экологический маршруты

Велодорожку проложат по высокому берегу Яузы, чтобы москвичи могли наслаждаться панорамными видами.



Власти Москвы активно следят за развитием зон отдыха. С 2016 года в северо-восточной части городе формируется масштабная зеленая зона – парк "Яуза". Для этого объединяются отдельные участки на промежутке от Ростокинского акведука до МКАД.

Протяженность парка "Яуза" составит порядка 20 километров, по данному показателю он займет лидирующую позицию в Европе. Соединяя и благоустраивая зеленые территории, власти Москвы стремятся создать пространство, которое будет включать в себя около 60 спортивных и более 40 детских площадок.

Кроме того, в парке "Яуза" суммарно планируется проложить более 100 километров прогулочных маршрутов, свыше 40 километра спортивных дорожек, а также порядка 20 километров путей для велосипедистов. Экологические тропы обустроят на сваях.

В 2023 году активные работы ведутся на двух территориях будущего масштабного парка. Участки вдоль Олонецкого проезда и улицы Сухонской должны соединить ранее благоустроенные части зеленой зоны. Об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, на данных участках покрытие меняли локально и выборочно, соответственно, дорожки находится в различной степени изношенности. В рамках благоустройства новые тропинки проложат с учетом общей стилистики.

Посетители парка "Яуза" смогут наслаждаться прогулками по экотропе, которую обустроят на сваях. Деревянный настил необходим для уменьшения контакта с местной флорой и фауной, сохранения живности, а также почвы и растительного покрова. Общая протяженность маршрута на двух участках превысит 1,6 километров.

"Уникальность эколого-просветительского маршрута заключается в том, что дорожка пройдет в самых труднодоступных местах, в том числе и в заболоченных участках", – уточнил Сергей Мельников.

Вдоль Сухонской улицы протянется асфальтированная полоса для велосипедистов. Маршрут длиной 2,2 километра будет отделен от пеших зон. Велодорожку проложат по высокому берегу Яузы, чтобы москвичи могли наслаждаться панорамными видами.

Беговой маршрут протяженностью 2,8 километра пройдет вдоль Олонецкого проезда среди деревьев и кустарников. Для него используют каучуковое покрытие. Функциональные зоны парка соединят транзитные тропы, а для прогулок по живописным местам обустроят дорожки из плитки.