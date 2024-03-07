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Четверг 7 марта

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Мода нон-стоп

Мода нон-стоп
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Московская неделя моды финиширует на высокой ноте. Марафон показов на двух крупнейших площадках Москвы, коллекции российских и иностранных дизайнеров, звездная светская хроника – мы так привыкли к этому, что не готовы расстаться с главным модным мероприятием нашей страны.

В «Манеже» и на ВДНХ в течение семи дней демонстрируются коллекции лучших отечественных дизайнеров – уже известных и начинающих. Помогать заявить о себе новым именам и поддерживать уже состоявшиеся марки – всегда было важной задачей Московской недели моды. Каждый бренд в рамках мероприятия рассказывает собственную модную историю и увлекает нас в мир творческих экспериментов.

Разнообразие у стен Кремля

Марке EFREMOV удалось объединить, казалось бы, максимально полярные вещи: современные тренды и древнерусскую Северную Мезенскую роспись. Сергея Ефремова очень привлек контраст этих двух миров, а в своих образах ему удалось объединить богатое прошлое и яркое настоящее.

Московский бренд Lesel воплотил образ сильной и прекрасной женщины в комфортных силуэтах – объемных стеганых пальто, надетые поверх макси-платьев, жакетах-оверсайз и удлиненных жилетах. Значительная часть коллекции была выполнена в характерной для бренда сдержанной цветовой гамме с преобладанием серого, асфальтово-чёрного и добавлением темно-алого.

Бренд PASESHNIC из Челябинска переосмыслила привычные формы и идеальные пропорции: свободные кукольные наряды с рукавами-буфами сменялись платьями с подчеркнутым силуэтом. Основу образов составили праздничные и повседневные платья макси в расслабленном стиле. Модели были детализированы рюшами, воланами, кружевом, завязками и множеством мелких сборок.

Фото: пресс-служба

Новая женская коллекция бренда XakaMa находит свое отражение в эклектичных образах. Комбинация принтов в стиле гранж, контраст базовой палитры и акцентных цветов, контраст фатиновых юбок и брюк карго, ассиметричные вырезов и накладных воротников — все это подчеркивает противоречивый внутренний мир женщины.

Мода африканского континента

Московская неделя моды открывает для российских зрителей не только новые имена, но и целые континенты. Мода Африки не очень известна отечественным потребителям и даже экспертам, а между тем, она невероятно самобытна и становится международным трендом. На Московскую неделю моды дизайнер из Эфиопии Мастевал Алему вечерние платья с крупными оборками, высоким вырезом по бедру, корсетной шнуровкой и пышными рукавами. Бренд Mastewal Alemu использует только натуральные материалы и естественные цвета, что делает модели не только роскошными, но и элегантными.

Фото: пресс-служба

Boys of Soweto – известный южноафриканский бренд, вдохновляющийся эстетикой урбанизма и винтажным стилем. В Москве “Парни из Суэто” продемонстрировал платья, кардиганы и костюмы свободного кроя с элементами леттеринга. В коллекции также были представлены комплекты из лакированной кожи и актуальный трикотаж. Линейка получилась очень компактной и позволяющей составить идеальный капсульный гардероб на следующий сезон. Еще один участник Московской недели моды из ЮАР – марка DOPE store. В ней нашлось место базовым вещам, оверсайзу, ярким цветам и принтам. Модели шли по подиуму босиком, что соответствовало стремлению бренда к свободе и самовыражению.

Звездный кинодесант

Настоящие модные коллаборации произошли между отечественными брендами и международными звездами на Московской неделе моды. К примеру, это произошло на показе московской марки MaisonESVE, в первом ряду которого встретились китайская актриса Лили Цзи, известная по ролям в блокбастерах «Тихоокеанский рубеж 2» и «Отпетые напарники» , и итальянская актриса Орнелла Мути. А на подиуме, в качестве модели принимала участие дочь Орнеллы Мути, актриса, певица и модель Найке Ривелли. Но коллекция MaisonESVE сама по себе привлекала внимание – в ее первой части доминировали кружевные комбинации, блузы «летучая мышь», мини-платья с огромным декоративными цветами, микро-шорты в комплекте с объемными накидками и полупальто. Вторая часть выходов запомнилась обилием металлического блеска и эффектными нарядами в стиле 1980-х.

Фото: пресс-служба

Еще одной звездной гостьей мероприятия, за которой неотрывно следовали кинокамеры и поклонники, стала звезда турецких сериалов “Великолепный век”, “Черная любовь”, “Сапфир” Гизем Караджа. Она не только посещала показы, но и примерила одежду в B2B-шоуруме, где ей особенно понравились марки ANNAPOLYAKOVA, DOPE, NBC. «Я в восторге от шоурума, здесь очень много классных брендов, и кое-что я уже присмотрела себе для съемки, — поделилась Гизем. — Обязательно вернусь сюда и поближе познакомлюсь с некоторыми брендами».

7 марта 2024, 10:47
ХаkaMa. Фото: пресс-служба

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!
Звезды в МанежеКрупнейшее международное модное событие – Московская неделя моды – набирает обороты.

BRICS+ Fashion Summit – создание новой модной системы

BRICS+ Fashion Summit – создание новой модной системы
В Москве на прошлой неделе завершился первый модный форум стран БРИКС+, ставший беспрецедентным по географии и количеству иностранных гостей международным событием. В BRICS+ Fashion Summit приняли участие представители модной индустрии более чем 60 стран мира. Гостями и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек. Зарядье в делеДеловая программа BRICS+ Fashion Summit прошла с 28 по 30 ноября в Московском концертном зале “Зарядье”.

Российский Haute Couture – миф или реальность?

Российский Haute Couture – миф или реальность?
Корреспондент "Дни.ру" поговорил с модельером Ириной Аликовой, создательницей широко известного в мире мировой моды бренда L-Alix. – Если одним словом, без объяснений, то да, российский Haute Couture – это реальность, – говорит модельер.

Форум BRICS+ Fashion Summit собрал 120 лучших российских и зарубежных дизайнеров

Форум BRICS+ Fashion Summit собрал 120 лучших российских и зарубежных дизайнеров
В российской столице 28 ноября стартовал глобальный международный форум BRICS+ Fashion Summit. До 2 декабря сразу на нескольких площадках проходят паблик-токи, модные показы, fashion-интенсивы и показы fashion-фильмов.

Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран

Завтра открывается международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приехали представители более 60 стран
28 ноября в Москве открывается BRICS+ Fashion Summit, в котором примут участие профессионалы модной индустрии из более чем 60 стран мира. Участниками пленарной сессии.

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