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Среда 14 июня

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Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания

Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания
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Неспроста в русских сказках царевна превращалась именно в лягушку. Это чудное создание обладает удивительными характеристиками.

Богатство живой природы необычайно велико, поэтому каждый день есть повод узнать и запомнить ее секреты. Человек постоянно взаимодействует с животными, хотя зачастую не замечает этого. В частности, бок о бок с людьми обитают земноводные. Особенно ярким представителем этого класса является лягушка.

Наверняка многих интересует, зачем она квакает, прыгает, да и вообще существует. Пятый канал поделился фактами о жизни этого удивительного создания, которые нельзя пропустить.

1. Лягушка — лучший друг садоводов и дачников. Она питается насекомыми, которые претендуют на урожай. Время обеда в теплое время года приурочено к наступлению темноты.

2. Эта амфибия не кусается. Находиться рядом с лягушкой не опасно для человека.

3. Лягушка резко прыгает в сторону, когда чувствует внешнюю угрозу.

4. Квакает животное по разным причинам. Во-первых, чтобы просто насладиться общением в компании. Во-вторых, чтобы наладить личную жизнь, В-третьих, чтобы закрепить за собой территорию.

5. Зрительный аппарат у лягушки развит впечатляюще. Смотреть вверх, перед собой и в сторону она может одновременно.

6. Лягушка размножается на втором-третьем году жизни и приносит за раз несколько тысяч икринок. Однако выживают далеко не все, поскольку становятся жертвами хищников.

7. Экологическая проблема приводит к сокращению численности этих земноводных. Если человечество всерьез не позаботится о природе, лягушка как вид может совсем исчезнуть.

8. Ее оболочка оказывает антибактериальное действие. Раньше лягушку даже опускали в молоко, чтобы продлить срок годности благодаря коже.

9. Земноводное всегда на стреме: даже во сне долго не закрывает глаза.

10. Маленькое чудо природы привлекают водоемы с растительностью вокруг. Чтобы лягушка захотела жить на даче у человека, ему стоит обеспечить для гостьи комфортные условия.

14 июня 2023, 08:40
Лягушка. Фото: Giesbert K?hnle/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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