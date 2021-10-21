Гузееву спасают врачи Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
партнеры
Четверг
21 октября
Лента новостей
23:59
К чему снится жаба
21:50
Подозревают в педофилии: режиссер "Ералаша" попал под арест
21:39
Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
21:14
В Госдуме назвали главных ответственных за распад СССР
21:02
Политолог Корейба рассказал о готовности НАТО подставить Украину под удар России
20:57
"Ситуация усугубляется": подруги попавшей под влияние мужа Макеевой бьют тревогу
20:52
В Москве преступники заманили женщину кроликом и изнасиловали
20:34
Власти России хотят обязать банки проверять наличие долгов у клиентов
20:10
Соседов дал под дых внезапно запевшей Федункив
19:46
Милохин рассказал о романе с Медведевой: Мы обнимаемся
19:44
В Подмосковье ребенок умер от неизвестной инфекции
19:31
"Капитализм, который не работает": Путин о причине энергетического кризиса
19:03
Сябитова плюнула в выжившую после коронавируса Гузееву: На звонки редко отвечает
19:01
Солист группы "Ляпис Трубецкой" избил поклонника на концерте
18:53
На сколько вырастут платежи ЖКХ при новых тарифах
18:52
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии
18:48
Путин предрек усиление мирового продовольственного кризиса
18:38
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
18:33
Еда в кафе была роскошью: Маркл рассказала о тяжелом детстве
18:12
Отец Меган Маркл врезал принцу Гарри за оскорбление королевы
17:56
"Ночью был приступ": Музыкант "ДДТ" и "Синей птицы" умер после операции
17:52
Актрису Сашу Бортич с ребенком выкинули из машины на шоссе
17:44
"Как восковая": пожелтевшая Литвинова шокировала мертвецким видом
17:13
Избивавший женщин Башаров заговорил о новом романе
17:11
В России значительно повысят выплаты семьям
17:09
Свисают складки дряблого живота: костюмеры жестко подставили 56-летнюю звезду "Секса в большом городе"
17:00
"Ваши бывшие приходят ко мне": Волочкову атаковала теща ее нового любовника
16:24
"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость
16:18
"Губа не дура!": Басков нахально облапал жену Крутого
16:17
Известная актриса не может привыкнуть к женскому имени сменившего пол сына
16:11
"Обострение у шизиков": Домашний тиран Башаров откровенно о скандале с Тодоренко
15:57
Зараженного Серова гонят из больницы: Писали разное
15:48
"Наркотики и побочные связи": Мордвинова рассказала о причинах развода
15:23
Между "непонятной жижей" и смертью: Агутин поддержал хамство Макаревича в адрес россиян
15:22
"Разрыв грудной клетки": Родившая Кафельникова упивается кровью
15:21
Бузова взвыла при упоминании Тарасова: Люблю как в последний раз
15:19
Экс-жена избила звезду турецких теленовелл на глазах у трехлетнего сына: ребенку тоже досталось
15:15
"Дни.ру" раздают подарки: смартфон Huawei Nova 8
15:01
Нищета и серьезный недуг: как живет 69-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро
15:01
Что связывает поцелуй Собчак и Ивлеевой с церковью и элитой
14:50
Юленька зовет: тяжелобольной отец Началовой загремел в больницу с ковидом
14:48
Поднятая на смех Утяшева ответила известной юмористке
14:46
Помощник Путина оценил влияние нерабочей недели на экономику России
14:45
Скрытный Цискаридзе показал миру особого ребенка: Заслуженная награда
14:21
"Затянувшийся бессмысленный конфликт": актер "Сватов" объяснил свое отсутствие в новом сезоне
14:17
Посланный лечиться Джигурда показал справку от психиатра
14:11
"Детей жалко!": Муж променял пузатую Нюшу на тощую блондинку
14:10
Жириновский назвал год начала Третьей мировой войны
14:00
Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
14:00
Стало известно о причинах расточительства Моргенштерна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова сделала признание о романе с Батрутдиновым
"Теперь ***** привели на сцену": 88-летняя Доронина сорвалась на мат из-за Бузовой
Бузова напугала народ громким обещанием
"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость
Лесбийские игры Собчак после смертельного ДТП повергли публику в шок: Поцелуй взасос и интимные ласки
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снится жаба

К чему снится жаба

К чему снится жаба или лягушка большего размера? К чему снится жаба женщине? Что означает живая жаба? "Дни.ру" попытались ответить на эти вопросы.
прочитано 156 раз

Сон, в котором явилась жаба, обычно несет с собой некие хлопоты и даже неприятности. Однако может быть и наоборот – особенно в том случае, если человек не испугался противного существа.

ПО ТЕМЕ

К чему снится сова

К чему снятся мухи

Если спящий видит сразу много жаб, то ему нужно остерегаться болезней. Если же жаба одна, но большая, но это может говорить о скором создании семьи.

Чтобы понять, к чему снится жаба женщине, надо вспомнить, где находилось существо: жаба в болоте влечет за собой некую стрессовую ситуацию, а жаба в траве обещает появление нового друга в жизни спящей.

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сонник Миллера

Отвечая на вопрос, к чему снится большая жаба девушке или женщине, этот сонник говорит о неком скандальном разоблачении. Вероятно, репутации спящей что-то серьезно угрожает.

Славянский сонник

Живая жаба во сне является символом ложной мудрости. Возможно, на спящего кто-то хочет навести порчу.

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / www.globallookpress.com

Старинный русский сонник

Увидеть во сне жабу – значит встретить в жизни жадного человека или столкнуться с грязными сплетнями.

Семейный сонник

Кваканье жаб во сне свидетельствует о предательстве любимого человека. Если жаба приснилась в ночь на вторник, то скоро спящий побывает на свадьбе, кто будет женихом и невестой – вопрос. Чтобы понять, к чему снится жаба или лягушка, которая пытается ускакать, нужно выйти из дома – возможно, на улице вас ждет интересное знакомство.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Eduard Kislinsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 23:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"С комом в горле и с камнем на сердце": страдающая Бузова сообщила тяжелую новость

Артистка очень расстроена
Шоу-бизнес

"Ваши бывшие приходят ко мне": Волочкову атаковала теща ее нового любовника

Балерина рискует повторить судьбу Макеевой
Шоу-бизнес

Юленька зовет: тяжелобольной отец Началовой загремел в больницу с ковидом

Страшная напасть
Шоу-бизнес

Как живет и выглядит первая жена Урганта, о которой почти никто не знает

Как сложилась судьба первой жены телеведущего

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Ученые назвали категорию людей с наибольшим риском тяжелого течения COVID-19
Путин заявил о хрупкости мирового сообщества во время пандемии
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
Помощник Путина оценил влияние нерабочей недели на экономику России

Спорт

Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает
Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

Регионы

Проститься с убитой в Вологде 9-летней девочкой пришло полгорода
Пенсионер расстрелял полицейского в Брянске
В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв
В Королеве пьяной москвич ранил молодую женщину в ходе ссоры
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+