Что нельзя дарить на Новый год 2023

Согласно народным поверьям, есть вещи, которые близким дарить нельзя, иначе беда случится. Общественная служба новостей составила перечень подарков, которые под запретом на Новый год 2023:
- Полотенца;
- Ножи;
- Домашние животные;
- Растения;
- Статуэтки.
Согласно народным поверьям, есть вещи, которые близким дарить нельзя, иначе беда случится. Общественная служба новостей составила перечень подарков, которые под запретом на Новый год 2023:
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