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Lifestyle

Хит-парад самых нелепых нарядов ММКФ

Ян Гэ. Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Хочется верить, что когда–нибудь и Россию спасет красота. Ждем и верим! А пока складывается впечатление, что наши звезды не смотрят мировые красные дорожки, ну или смотрят не в ту сторону. 
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Наряды звезд с открытия 40-го ММКФ разобрала фэшн-стилист, основательница онлайн-школы стиля Polistyle Ольга Смит. 

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Открывает хит-парад нелепых нарядов Алла Довлатова. Первая мысль, которая к сожалению приходит в голову, когда смотришь на это фото: "почему у нее под ногами оказалась эта белая тряпка?". Выяснилось, что это часть шлейфа, который запутался в ногах ведущей. "Такое платье и шлейф вещи несовместимые, а если вы все же сделали выбор в пользу длинного подола, то нужно либо потренироваться его расправлять, либо брать для этого помощника. Весь в целом образ не для красной дорожки: не гармоничный цветовой переход только дешевит изделие, длинна рукава и обувь добавляют 10 лет", – сказала Ольга Смит.

Серенько и бедненько – это про Дарью Повереннову. Вот пример маленького черного платья, которое не должно было появится на дорожке. Такое платье может надеть свекровь на женитьбу своего сына, если она не любит свою невестку и у нее цель испортить все кадры на памятных фото. "Платье слишком простит свою обладательницу, а фасон совершенно не украшает фигуру. Все могли бы спасти аксессуары, но их тоже нет", – считает стилист. 

Алла Довлатова и Дарья Повереннова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Задумываясь о платьях, прическах и аксессуарах, некоторые звезды забывают о небольших, но таких важных деталях, как нижнее белье. И тут нельзя не отметить Анастасию Макееву в белых трусиках под полупрозрачным платьем. Особенности такой ткани в том, что под вспышками она становится даже слишком прозрачной. Белое белье – вещь в принципе опасная, и лучше было бы заменить его на телесное. Сумочка Анастасии, к сожалению, не спасла образ, а только внесла еще больше дисгармонии. Правильнее было бы выбрать минималистичный клатч.

Не очень поработала с нижним бельем и Наталия Лесниковская. Надевая такие наряды платья, дамы, конечно же, хотят восхищения и внимания. Ну так позаботьтесь о том чтобы ваш наряд выглядел дорого и ни одна деталь не могла бы его испортить. Речь про нижнее белье. Преподносите свою грудь красиво, учитесь у Голливуда!

Ренате Пиотровски нужно было позаботиться о загаре топлес, раз уж она выбрала такое платье. Хотя мы понимаем, что загар скорее всего появился раньше чем платье, но тогда стоило выбирать другой наряд или накинуть что-то сверху: апрель позволяет.

Анастасия Макеева и Рената Пиотровски. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Странно видеть Ирину Безрукову, которая недавно получила премию "Самые стильные в России 2018", да еще и в номинации "классика", в подобном наряде. Образ слишком "бабушкин", и одновременно, кажется, что это платье сшито для молодой женщины, которая старательно скрывает свою беременность. "Цвет платья также Ирину не украшает. Она очень эффектная женщина, и в ярком изящном платье была бы королевой на этой дорожке", – уверена Смит. 

При виде платья Зары на ум приходят только слова из песни "Девочка Прасковья из Подмосковья….".

Ирина Безрукова и Певица Зара. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А образ Анастасии Решетевой хоть и стал самым обсуждаемым в соцсетях, но не покидает ощущение, что она заигралась в Малифисенту. "По-моему эта роль уже сыграна Анджелиной Джоли, второй не предвидится", – смеется стилист. 

Вполне неплохой образ у актрисы Янины Мелеховой. Девушка свои наряды шьет сама, чем гарантирует себе стопроцентную уникальность платья. А еще она точно никогда не ошибется с размером, чем грешат прокатные наряды большинства знаменитостей. Может и остальным у нее заказывать? Если бы не эта шляпа, то вполне себе нарядный образ, который за счет цвета выигрывает в сравнении со многими остальными. Хоть пластик – это тренд сезона, шляпа с пластиковыми полями выглядит странно в таком исполнении. Ошибка в том, данный утонченный аксессуар пластик попросту удешевляет. Эффект получился обратным – хотелось креатива, а получилась "шляпа". 

Вообще, глядя на наших звезд, думаешь: вот кому точно не помешает стилист так это им. Подобные мероприятия – большая ответственность. И представители СМИ, и поклонники ждут своих любимых артистов, и готовы ими восхищаться. А вот восхищаться почти не чем. К счастью, удалось найти несколько весьма достойных образов:

На открытии кинофестиваля блистала актриса и продюсер Анна Пескова, которая появилась в белом платье со шлейфом. Если бы мы не знали, что сей действо происходит в Москве, то могли бы перепутать дорожку с вручением Оскара. Анна выглядела как голливудская актриса.

Анна Пескова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дизайнер Белла Потемкина в ультра фиолетовом шелковом платье и накидкой из страусовых перьев также выглядела как кинодива. 

Белла Потемкина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС


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