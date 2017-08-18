Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости
По словам Луки, его мать никогда не сидела на диетах. Напротив, кинодива обожала итальянскую кухню, в особенности, пасту, передает Grazia Daily. "Она ела крупы, мясо – всего понемногу", – рассказал наследник Хепберн в своей книге "Воспоминания о кухне моей матери".
По словам Луки, Одри, как и все современные диетологи, придерживалась того мнения, что хороший завтрак – непременная составляющая любого рациона, и никогда его не пропускала. Актриса завтракала даже в свой ежемесячный день детоксикации, когда она ела лишь простой йогурт и тертое яблоко.
Обычный же рацион Хепберн состоял, преимущественно, из углеводов. "Люди думают, что она была худой из-за расстройства пищевого поведения, но это неправда", – подчеркнул сын актрисы.
Луки также рассказал о том, что Одри обожала печеный картофель и копченый лосось. Кроме того, актриса была сладкоежкой и баловала себя шоколадом каждый вечер.
Также сын Хепберн раскрыл и то, что у знаменитой красотки были серьезные проблемы со здоровьем. По словам Луки, в детстве актрисе пришлось пережить нацистскую оккупацию, в результате которой она заработала желтуху и острую анемию. "Мама боролась с анемией всю свою жизнь", – добавил сын актрисы.
Никиту Преснякова выставили "мажорным идиотом"
Актрису надломили жизненные невзгоды
Полиция просит местных жителей не покидать свои дома
Команде "Прямого эфира" официально представили нового ведущего