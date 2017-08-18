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Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости

Одри Хепберн. Фото: GLOBAL LOOK press/Cinetext Bildarchiv
Культовая британская актриса и фотомодель Одри Хепберн всю жизнь обладала потрясающе стройной фигурой и осиной талией, окружность которой составляла всего 51 сантиметр. Ее младший сын Луки Дотти раскрыл тайну ее ежедневного рациона.
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По словам Луки, его мать никогда не сидела на диетах. Напротив, кинодива обожала итальянскую кухню, в особенности, пасту, передает Grazia Daily. "Она ела крупы, мясо – всего понемногу", – рассказал наследник Хепберн в своей книге "Воспоминания о кухне моей матери". 

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По словам Луки, Одри, как и все современные диетологи, придерживалась того мнения, что хороший завтрак – непременная составляющая любого рациона, и никогда его не пропускала. Актриса завтракала даже в свой ежемесячный день детоксикации, когда она ела лишь простой йогурт и тертое яблоко.  

Обычный же рацион Хепберн состоял, преимущественно, из углеводов. "Люди думают, что она была худой из-за расстройства пищевого поведения, но это неправда", – подчеркнул сын актрисы. 

Луки также рассказал о том, что Одри обожала печеный картофель и копченый лосось. Кроме того, актриса была сладкоежкой и баловала себя шоколадом каждый вечер. 

Также сын Хепберн раскрыл и то, что у знаменитой красотки были серьезные проблемы со здоровьем. По словам Луки, в детстве актрисе пришлось пережить нацистскую оккупацию, в результате которой она заработала желтуху и острую анемию. "Мама боролась с анемией всю свою жизнь", – добавил сын актрисы. 

Автор: Рудольф Великолепный18 августа 2017, 14:37

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