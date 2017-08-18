Как Одри Хепберн сохранила стройность до старости

Культовая британская актриса и фотомодель Одри Хепберн всю жизнь обладала потрясающе стройной фигурой и осиной талией, окружность которой составляла всего 51 сантиметр. Ее младший сын Луки Дотти раскрыл тайну ее ежедневного рациона.

По словам Луки, его мать никогда не сидела на диетах. Напротив, кинодива обожала итальянскую кухню, в особенности, пасту, передает Grazia Daily. "Она ела крупы, мясо – всего понемногу", – рассказал наследник Хепберн в своей книге "Воспоминания о кухне моей матери".

По словам Луки, Одри, как и все современные диетологи, придерживалась того мнения, что хороший завтрак – непременная составляющая любого рациона, и никогда его не пропускала. Актриса завтракала даже в свой ежемесячный день детоксикации, когда она ела лишь простой йогурт и тертое яблоко.

Обычный же рацион Хепберн состоял, преимущественно, из углеводов. "Люди думают, что она была худой из-за расстройства пищевого поведения, но это неправда", – подчеркнул сын актрисы.

Луки также рассказал о том, что Одри обожала печеный картофель и копченый лосось. Кроме того, актриса была сладкоежкой и баловала себя шоколадом каждый вечер.

Также сын Хепберн раскрыл и то, что у знаменитой красотки были серьезные проблемы со здоровьем. По словам Луки, в детстве актрисе пришлось пережить нацистскую оккупацию, в результате которой она заработала желтуху и острую анемию. "Мама боролась с анемией всю свою жизнь", – добавил сын актрисы.