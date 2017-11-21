Голая модель совершила прогулку в нарисованной одежде
Боди-арт-художница Джен Сейдел сняла прогулку модели Марии Лучиотти на видео и опубликовала запись в Instagram. На девушке были весьма правдоподобно нарисованы рваные обтягивающие джинсы и черный топ. А вот шапку, шарф и сапоги она надела настоящие.
Примечательно, что большинство посетителей торгового центра, встретивших голую модель, не заметили подвоха. Однако хватало и тех, кто заподозрил неладное.
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