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Понедельник 8 мая

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Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года

Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года
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Подборка для тех, кто решил провести 9 мая у экранов

Пока одни отмечают День Победы на памятных мероприятиях, которые ежегодно проходят по всей стране, другие предпочитают проводить этот день за просмотром парада и фильмов по телевизору. Пожалуй, почти у каждого есть собственный список любимых картин, посвященных военной тематике. Возможно, в нем найдется место новым лентам, которые вышли на экраны совсем недавно.

"Праведник"

Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны. В основу фильма легла история совершившего подвиг советского партизана Николая Киселева. Главную роль сыграл Александр Яценко, известный по сериалу "Эпидемия".

"Нюрнберг"

Сюжет фильма основан на книге Александра Звягинцева "На веки вечные". Картина Николя Лебедева вышла на экраны недавно, но успела завоевать сердца зрителей. Ключевые роли исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, и другие любимые публикой артисты.

"Возвращение с фронта"

Картина Николая Гадомского рассказывает историю санитарки Паши, которая героически спасала раненых бойцов во время Великой Отечественной войны. Главную роль сыграла актриса Елена Зорина. Эта работа стала для нее дебютной в кино.

"Лето 1941 года"

Фильм Бекболата Шекерова основан на реальных событиях и рассказывает историю казахского ученого и писателя Ади Шарипова. Большая часть съемок проходила в Беларуси, а главную роль исполнил актер Азамат Нигманов.

8 мая 2023, 22:18
Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
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