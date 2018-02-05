В Китае скоропостижно умер Галанин

В ночь на 5 февраля в возрасте 48 лет скончался российский судья по хоккею с мячом Андрей Галанин. Трагедия произошла после матча в Харбине.

Известно, что 3 февраля Галанин работал инспектором финального матча чемпионата мира второго дивизиона. На церемонии закрытия арбитр не присутствовал из-за плохого самочувствия.

"В воскресенье Галанин находился в номере, общался с коллегами, принимал лекарства", – сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом в России. Судья скончался в гостинице, причина смерти уточняется.

Ранее скоропостижно ушел из жизни российский лыжник Андрей Шамшурин. Несчастье произошло во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов в США. По предварительным данным, он скончался за несколько километров до финиша.

К сожалению, несчастные случаи на "посту", приводящие к смерти, среди спортсменов не редкость. Как писали Dni.Ru, в ноябре прошлого года от травмы головы умер 24-летний сальвадорский боксер Франсиско Руис.

Спортсмен получил ее во время своего четвертого боя на профессиональном ринге. Другой сальвадорский боксер Рикардо Кортес отправил его в нокаут на восьмом раунде. Руис потерял сознание и был доставлен в больницу.

Врачи четыре дня бились за его жизнь, однако стало ясно, что мозг молодого человека практически мертв, и надежд на изменения нет. Родственники приняли решение отключить боксера от систем жизнеобеспечения.