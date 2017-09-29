Умер футболист Алексей Арифуллин

В возрасте 46 лет скончался бывший игрок московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Алексей Арифуллин, передает "Газета.ru". Спортсмен играл за свою команду с 1989 по 2000 годы и за это время успел провести 287 матчей, а также одну игру за сборную России. Футболист трижды становился обладателем Кубка России и по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата страны. Похороны Алексея Арифуллина пройдут 30 сентября в 09:30 на Митинском кладбище в Москве.