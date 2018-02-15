Второй пилот рухнувшего Ан-148 оказался самоучкой
Высшего профильного образования у второго пилота Сергея Гамбаряна не было. Он прошел переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян проходил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации. У заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. 12 января этого года суд ходатайство надзорного органа удовлетворил.
Несмотря на отсутствие профессионального образования и 10 месячные курсы переподготовки, второй пилот налетал 812 часов. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля, спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в крушении нет.
Известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Как сообщалось, в прошлом году проверка выявила нарушения в эксплуатации воздушного судна: не соблюдалась периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.
Оказывается, у второго пилота упавшего под Москвой Ан-148 даже не было профильного образования. Самоучка какой-то, выходит...— Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 15 февраля 2018 г.
13 февраля комиссия Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки самописцев назвала официальную версию крушения Ан-148 в Подмосковье. По мнению специалистов, пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.
На месте катастрофы обнаружено более 4, 5 тысяч обломков воздушного судна. Как сообщили в МЧС, спасатели обследовали около 50 гектаров в зоне поиска, передает РИА ФАН.
Скорбим......— Виктория (@tori___61) 11 февраля 2018 г.
11.02.2018.#Ан148 pic.twitter.com/fEKSQ4ycCP
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