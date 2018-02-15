Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника

Несмотря на сильные повреждения бортового самописца Ан-148, разбившегося в Подмосковье, специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось получить запись переговоров экипажа перед крушением. В последние секунды перед столкновением с землей в кабине пилотов царила паника.

Полученные данные подтвердили версию крушения, озвученную экспертами МАК. Пилоты не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, поэтому решили выключить автопилот и начать снижение. Перед столкновением у летчиков началась паника, и они уже не контролировали ситуацию, передает Telegram-канал Mash.

Ранее бывший летный директор "Внуковских авиалиний", член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник предположил, что все происходило именно так. Эксперт уверен, что пилоты осознали безвыходность положения, когда лайнер опустился ниже 600 метров.

"Летчики поняли, что это уже невозврат. Сейчас расшифруют данные речевого самописца – он в рабочем состоянии, и мы там услышим: "Тяни, тяни, *****!" Других слов не услышим", – подчеркнул он.

Согласно предварительным выводам специалистов МАК, крушение произошло в результате обледенения датчиков давления. Из-за этого приборы показывали неверную скорость Ан-148, что и привело к трагедии.

"Когда у них на высоте 1000 метров пошел первый сбой, они заволновались, поняли, что произошла рассинхронизация показаний скорости. На автопилоте набрали еще две тысячи метров. Загорелось табло: "Проверь скорость". Они отключили автопилот, перешли на ручное управление. Дальше – тангаж, 30 градусов вниз. Они разогнали скорость до 800 километров в час и вошли в землю", – восстановил картину произошедшего Сытник.

Напомним, 11 февраля Ан-148 с 65 пассажирами и шестью членами экипажа потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Борт следовал из Москвы в Орск, но пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта. В авиакатастрофе никто не выжил.