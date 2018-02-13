Сотни неисправностей: о проблемах Ан-148 было известно до трагедии

О серьезных проблемах с лайнером Ан-148, разбившимся в прошлое воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье, было известно задолго до катастрофы. Авиакомпания "Россия", эксплуатировавшая самолет на протяжении нескольких лет, готовила доклады о работе этой модели. Позже воздушное судно перешло в пользование "Саратовских авиалиний".



Большинство неисправностей машины касались системы управления и интеграции самолетного оборудования, пишет портал "Шторм" со ссылкой на официального представителя авиакомпании "Россия".

Кроме того, специалисты отметили недостаточную надежность вспомогательной силовой установки и дистанционной системы управления лайнера. "По словам пилотов, знакомых с Ан-148, неисправности за время его эксплуатации исчисляются даже не десятками, а сотнями", – отмечает портал.



Неоднократно подводили двери и люки, которые не обеспечивали достаточную герметичность салона, а также фюзеляж, система кондиционирования, двигатель и проводка. "Пассажир летит, может видеть, как двигатель вибрирует, зрелище может показаться неприятным", – пишет издание со ссылкой на источник в авиационной отрасли.



Эксперты объяснили большое количество неполадок лайнера относительно недавним сроком его постройки (2004 год. – Прим.Ред.). Доработка судна осуществлялась уже в процессе эксплуатации.





Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, всего 71 человек, пишет URA.RU.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. Найдено около полутора тысяч фрагментов жертв трагедии. Останки будут отправлены в лабораторию для проведения экспертизы.

Причины крушения Ан-148 выясняет специальная комиссия. Рассматриваются версии технической неисправности, ошибки экипажа и обледенения самолета.

Однако некоторые эксперты полагают, что в салоне сработало взрывное устройство. По их мнению, версию мощного взрыва на борту судна подтверждает большой радиус разброса обломков самолета – около двух километров.

