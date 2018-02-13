Герой России назвал пилотов Ан-148 убийцами

Знаменитый летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев высказался по поводу крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен.

Летчик возмутился тем, как работает Росавиация: он считает, что представители организации не смогли должным образом натренировать пилотов. Толбоев назвал членов экипажа убийцами.

"Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 – совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки. Так называемый человеческий фактор. Они убили людей!" – заявил специалист.

Он добавил, что сейчас в России нет умелых летчиков. По словам Толбоева, многие не понимают, что происходит при нажатии той или иной кнопки. "Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой – Казань, Ярославль и так далее", – цитирует его Ura.ru.

Напомним, что крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Под обломками нашли 1,4 тысячи фрагментов тел. Останки будут отправлены в лабораторию для проведения экспертизы.

Специалисты пытаются установить причины трагедии. Как писали Dni.Ru, версия теракта была практически опровергнута: взрыв на борту произошел только после падения самолета, уверены следователи.