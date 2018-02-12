Неожиданный поворот в деле о крушении Ан-148
Рейс Москва – Орск, во время которого произошла авиакатастрофа, был первым по этому маршруту для борта Ан-148 RA-61704. До этого самолет курсировал между российской столицей и Пензой.
Именно это стало причиной появления следователей в местной воздушной гавани. Судя по всему, специалисты подозревают, что крушение произошло из-за некачественного топлива, которым был заправлен Ан-148 в пензенском аэропорту перед роковым рейсом.
Пробы авиационного керосина были отправлены в лабораторию. Экспертам предстоит выяснить, могло ли топливо повлиять на работу механизмов самолета, передает Telegram-канал Mash.
Пользователи социальных сетей отметили, что у этого борта давно наблюдаются неполадки. "Так мы на нем летели осенью, когда он сел почти на одном двигателе. Когда нас с ВПП буксировали в Домодедово. Это страшно. Один и тот же самолет, одна и та же проблема два раза только в рейсе со мной", – написал один из комментаторов.
Были сообщения и о других проблемах. "Я на нем последний раз летел 17 января. После того как нас всех в Домодедово в самолет погрузили, стюардессы еще минут 20 не могли справиться с дверью – не закрывалась", – заявил пользователь. "Когда мы вылетали осенью в Москву, при запуске один двигатель так разгонялся, как будто борт к вибратору прислонили", – добавил другой.
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