Неожиданный поворот в деле о крушении Ан-148

Следователи пытаются выяснить, что стало причиной крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Для этого пришлось провести проверку в аэропорту Пензы.

Рейс Москва – Орск, во время которого произошла авиакатастрофа, был первым по этому маршруту для борта Ан-148 RA-61704. До этого самолет курсировал между российской столицей и Пензой.

Именно это стало причиной появления следователей в местной воздушной гавани. Судя по всему, специалисты подозревают, что крушение произошло из-за некачественного топлива, которым был заправлен Ан-148 в пензенском аэропорту перед роковым рейсом.

Пробы авиационного керосина были отправлены в лабораторию. Экспертам предстоит выяснить, могло ли топливо повлиять на работу механизмов самолета, передает Telegram-канал Mash.

Пользователи социальных сетей отметили, что у этого борта давно наблюдаются неполадки. "Так мы на нем летели осенью, когда он сел почти на одном двигателе. Когда нас с ВПП буксировали в Домодедово. Это страшно. Один и тот же самолет, одна и та же проблема два раза только в рейсе со мной", – написал один из комментаторов.

Были сообщения и о других проблемах. "Я на нем последний раз летел 17 января. После того как нас всех в Домодедово в самолет погрузили, стюардессы еще минут 20 не могли справиться с дверью – не закрывалась", – заявил пользователь. "Когда мы вылетали осенью в Москву, при запуске один двигатель так разгонялся, как будто борт к вибратору прислонили", – добавил другой.