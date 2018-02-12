Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки

На месте крушения Ан-148 под Москвой обнаружены более 400 фрагментов человеческих тел. Этот факт может свидетельствовать о том, что самолет развалился в воздухе на части.

В МЧС России сообщили, что поисковые отряды и следователи всю ночь с 11 на 12 февраля работали на месте падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. В результате поисковой операции обнаружено более 400 фрагментов тел.

Очевидно, что у родственников погибших пассажиров придется брать биоматериалы для идентификации останков жертв трагедии по ДНК. Эта стандартная процедура всегда проводится после аналогичных катастроф. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

В районе крушения сформирована достаточная группировка сил и средств. На месте катастрофы в круглосуточном сменном режиме работают 900 человек и более 100 единиц техники.

Между тем все больше экспертов склоняются к тому, что лайнер развалился в воздухе. Причиной могли стать взрыв на борту, усталость металла, разрушение одного из двигателей и попадание его частей в фюзеляж, столкновение с птицей или мгновенная разгерметизация воздушного судна.

Фактор плохой погоды специалисты исключают на 99% – самолеты такого типа могут летать и в более сложных условиях. Накануне в Московском регионе шел сильный снег и дул ветер со скоростью 12-15 метров в секунду. По сообщению ТАСС, в Следственном комитете заявили, что разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю.

Напомним, пассажирский Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение сразу после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Причины произошедшего пока не известны.

В связи с крушением самолета отменили сегодня все развлекательные программы на Масленице и других городских площадках. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 февраля 2018 г.

12 февраля в Оренбургской области объявлен траур по жертвам крушения Ан-148. Большинство пассажиров самолета были жителями этого региона. В Москве также оплакивают жертв катастрофы. По распоряжению властей отменены масленичные гулянья.