Шведского политика изнасиловали за коммунистические взгляды

Глава отделения Левой партии в городе Фалун в Швеции Патрик Лильеглод заявил, что его жестоко избили и изнасиловали за политические взгляды, передает Life.ru. При этом нападение произошло несколько месяцев назад, однако придать дело огласке он долгое время не решался. "Они говорили, что таким, как я, это должно нравиться, и назвали меня предателем", – вспомнил Патрик Лильеглод. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Отметим, сторонники левых взглядов ставят перед собой цель обеспечить социальное равноправие. В России и во всем мире они традиционно ассоциируются с коммунистами, хотя "левые" как политическая идеология включает в себя многие направления и идеологии, совпадающие в части идей об ограничении или отмене частной собственности и другие шаги, которые должны, по мнению этих политиков, облегчить жизнь наименее привилегированных слоев общества.