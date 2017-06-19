Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа

В полицейский фургон рядом с Елисейскими полями в центре Парижа врезался автомобиль, передает РИА Новости. После столкновения машина загорелась. Находившегося внутри мужчину правоохранители задержали. Сообщается, что район был оцеплен многочисленными нарядами полиции. В городе проводится полицейская операция. В частности, был оцеплен театр Мариньи.
#BREAKING: Paris #ChampsElysees cordoned off after car crashes into police van pic.twitter.com/M7rHDYl7ka— CGTN (@CGTNOfficial) 19 июня 2017 г.
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