Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа

В полицейский фургон рядом с Елисейскими полями в центре Парижа врезался автомобиль, передает РИА Новости. После столкновения машина загорелась. Находившегося внутри мужчину правоохранители задержали. Сообщается, что район был оцеплен многочисленными нарядами полиции. В городе проводится полицейская операция. В частности, был оцеплен театр Мариньи.

#BREAKING: Paris #ChampsElysees cordoned off after car crashes into police van pic.twitter.com/M7rHDYl7ka