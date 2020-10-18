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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Фото: legion-media.ru
Тельцам не стоит совершать спонтанные покупки, Львам пора отдохнуть от социума, Весам придется взять ответственность за себя и близких. Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года, рекомендует не игнорировать собственные потребности.
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Овен

В этот понедельник Овны будут чувствовать мощную поддержку со стороны семьи. Однако это будет связано только с решением материальных вопросов, в остальным аспектах есть вероятность, наоборот, столкнуться с непониманием. В этот случае Овнам стоит отказаться от критики и задвинуть эгоизм на второй план. Вторая половина дня отлично подойдет для решения любовных вопросов.

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Телец

Тельцам сегодня не стоит совершать необдуманные покупки и инвестировать в проекты, в которых нет уверенности. Постарайтесь остаться наблюдателем в крупных сделках, иначе есть вероятность прогореть. Лучше всего отвлечься от невеселых размышлений вам поможет компания близкого человека, которого вы считаете другом. Тельцам сейчас очень не хватает крепких объятий.

Близнецы

В первой половине дня Близнецы будут чувствовать прилив сил. Поэтому лучше всего сосредоточить все дела именно утром. Также в понедельник для вас будет крайне важно признание коллег и наставников. Сегодня благоприятный день для решения материальных трудностей, так что сосредоточьтесь на этом, и жизнь преподнесет сюрпризы. Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года, рекомендует Близнецам заняться решением деловых вопросов.

Рак

Раки истосковались по обществу. Вероятно, события последних дней не принесли вам должной радости, поэтому вам необходимо восполнить ресурс. Смело отправляйтесь на встречу с друзьями – время обниматься, пить вкусный кофе и болтать. Вторая половина дня отлично подойдет для работы, сегодня она будет доставлять Ракам особое удовольствие.

Лев

Львам пора отдохнуть от перенасыщенной социальной жизни. Вероятно, стоит провести этот понедельник в уединении, отгородившись от внешнего мира теплым одеялом и монитором ноутбука, на котором так приятно смотреть любимый сериал. Первая половина дня может принести вам важную новость от родственников или близких друзей – это сулит Львам перемены.

Дева

Девам в этом понедельник стоит пересмотреть свои принципы работы. Вероятно, некоторые недобросовестные коллеги пользуются вами. Вероятно, именно сегодня стоит начать останавливать таких людей на вашем пути, иначе это приведет к краху. Также стоит сосредоточиться на других аспектах жизни, например, заняться делами на личном фронте. Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года, рекомендует Девам расширить свои горизонты.

Весы

Вероятно, сегодня Весам придется взять ответственность не только за себя, но и за своих близких. Несмотря на страх, у вас есть все задатки для того, чтобы справиться с этим нелегким делом. Однако если Весы не готовы вести за собой людей, лучше всего сосредоточиться на личных нуждах и планах. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы восстановить ресурс.

Скорпион

Вероятно, сегодня Скорпионами попытаются манипулировать – причем опасность исходит от родственников старшего поколения. Чтобы не попасться на удочку, стоит проявить себя дипломатом. Доверяйте только фактам, иначе есть вероятность поссориться внутри семьи. Первая половина дня для Скорпионов отлично подойдет, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Стрельцы

Стрельцы сегодня могут расстроиться с самого утра – причиной, скорее всего, станет неприятная новость от близкого человека. Впрочем, вероятно, что в этот понедельник вы будете болезненно воспринимать любую информацию. Проблема скрыта в разнице взглядов на одни и те же вещи, поэтому стоит проявить терпение. Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года, советует Стрельцам не встревать в конфликты.

Козерог

Козерогам сегодня лучше всего стоит сосредоточиться на здоровье. Следите за мелкими травмами – не стоит игнорировать ранки или ушибы, иначе это может привести к необратимым последствиям. Также Козерогам нужно быть внимательными на дорогах, по возможности не садитесь за руль в этот понедельник. Наилучшим вариантом станет остаться дома и заняться бытовыми делами.

Водолей

Водолеям сегодня не захочется ничего решать. Желание переложить ответственность за свою жизнь на плечи другого может привести к неприятным моментам в общении с коллегами и друзьями. Чтобы избежать подобного, лучше всего минимизировать контакт с людьми. Первая половина дня отлично подойдет для решения жилищных вопросов – возможно, пора планировать переезд.

Рыбы

Рыбы в этот понедельник могут вести себя несколько иррационально. Есть вероятность, что вы не выполните вечером обещаний, данных в первой половине дня. Постарайтесь следить за тем, что вы говорите, чтобы не допустить неловких ситуаций. Во второй половине дня Рыбам лучше всего следить за своим здоровьем. Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года, рекомендует быть внимательнее к деталям.

Автор: 18 октября 2020, 23:54

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