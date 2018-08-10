Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей

Девушка, с которой сейчас встречается Евгений Ваганович, внешне очень похожа на Елену Степаненко. Карты Таро показывают ее очень хитрой особой, которая вполне может "прибрать" звездного комика к рукам, сделать так, чтобы он выполнял любые ее прихоти. Все это очень напоминает историю Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, вот только Петросян обладает более устойчивой психикой и крепким здоровьем. Просто так с ним "расправиться" не удастся.

"Петросян посвятит молодой избраннице несколько лет, но все-таки ему хватит силы воли вырваться из этих силков и переключиться на другой "объект". Причем новая женщина тоже будет похожа на Степаненко. Очевидно, что у Евгения Вагановича есть определенный типаж идеальной спутницы", – пояснила ясновидящая.

Что касается его карьеры, здесь никаких взлетов или падений таролог не увидела. "Он давно занял свою нишу и до конца жизни это дело будет его кормить, тут все стабильно. Петросян гастролирует, его театр работает, а самое главное, у него есть свой зритель, который ему верен. Богатство комика будет только приумножаться, тем более, что мэтр очень энергичен, работоспособен и вполне здоров – даже те проблемы, которые у него имеются в силу возраста, под контролем. Другое дело, что есть такой вселенский закон: когда мужчина в почтенном возрасте связывает свою жизнь с женщинами намного моложе себя, они пытаются энергетически им соответствовать", – сказала Абравитова.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 8 Авг 2018 в 12:09 PDT

В результате энергия тратится с такой силой, что мужчина может уйти из жизни гораздо раньше, чем это бы произошло, не имей они таких молодых спутниц. "Поэтому к данному вопросу нужно подходить внимательно, без фанатизма. Но, учитывая, что Евгений Ваганович человек умный, который все понимает и видит, у него все должно быть хорошо. И его нынешняя пассия вряд ли завладеет артистом", – заключила таролог.