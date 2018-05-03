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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май 2018 года

Фото: Dni.Ru
Каких перемен в сфере финансов стоит ждать людям, читайте в гороскопе Dni.Ru. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. 
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ОВЕН

В мае для типичных Овнов наиболее успешна будет первая половина месяца. Посудите сами. Во-первых, сейчас у вас достаточно сил, чтобы усердно поработать. Во-вторых, вы сейчас благодаря своему обаянию и общительности можете завести полезные знакомства. Что касается дохода, то он будет, особенно у тех, чей бизнес связан с распространением информации, журналистикой, писательской деятельностью, логистикой, обучением других людей, транспортом, торговлей или какими-то научными исследованиями.

ТЕЛЕЦ

Любимцы фортуны в мае – представители знака Телец. В первой половине месяца вас может порадовать ваше финансовое состояние – золотых гор, возможно, и не будет, но на жизнь вполне должно хватить той прибыли, что вы получите. Вторая половина мая успешна для карьеристов – вы сможете достигнуть любой поставленной задачи, нужно лишь не сидеть без дела. Кроме того, после 15-х чисел месяца вы сможете найти новых интересных знакомых, которые в будущем вам пригодятся либо для вашего бизнеса, либо для каких-то личных целей.

БЛИЗНЕЦЫ

Проявить наибольшую активность в последнем весеннем месяце смогут типичные Близнецы, работа которых связана с иностранцами, с другими странами и культурами, или если вы просто трудитесь за рубежом. Прибыльным месяц будет для тех, чья работа связана с их внешностью или личной активностью, например, для моделей, актеров, певцов, ведущих и т.п. Вообще, финансовое состояние всех Близнецов сейчас зависит только от вас самих и ваших собственных усилий. Так что не сидите без дела, как бы банально это ни звучало.

РАК

Для Раков в начале мая существует опасность поссориться со своими партнерами по бизнесу – сейчас вам лучше им уступить, не всегда же только вам быть впереди паровоза. При этом в первой половине месяца можно успешно завести новые знакомства с людьми, кто пригодится вам для вашей работы, или наладить отношения с начальством, если есть такая необходимость. Что касается дохода, то гораздо успешнее в этом плане будет вторая половина месяца. Тогда на вас будет работать даже собственная привлекательность.

ЛЕВ

К сожалению, работа далеко не всегда приносит радость, даже если занимаешься любимым делом. Вот и в первой половине мая придется потерпеть обычную рутину, выполнять которую скучно, но необходимо. Хорошо заняться планированием в этот же период, ведь четкий план действий – это уже большой шаг на пути к успеху. Если понадобится финансовая поддержка, обратитесь за помощью к своим верным друзьям. Если у вас собственный бизнес, хорошего дохода от него можно ожидать именно в первой половине месяца.

ДЕВА

Хорошее время для работы наступает у настоящих Дев именно в первой половине мая. Вдохновение поможет вам работать продуктивно и нескучно. Прелесть в том, что за эту работу вы получите соответствующий доход. Во второй половине месяца работа может показаться вам монотонной и обыденной, впрочем, к рутине Девы привыкли как никто другой. Увы, но и ее необходимо когда-то выполнять. Если почувствуете, что сил уже ни на что не хватает, обратитесь за помощью к своим преданным друзьям – они точно не оставят вас в беде.

ВЕСЫ

Первая половина мая – хорошее время для типичных представителей знака Весы, чтобы найти новых партнеров по бизнесу или наладить отношения со старыми, найти новых клиентов или инвесторов. Если вам понадобится какая-то помощь в работе, тоже смело обращайтесь к коллегам, не нужно тянуть все в одиночку. В материальном плане наиболее успешна будет вторая половина месяца, а до этого можно походить на курсы повышения квалификации или заняться самообразованием, которое поможет в работе.

СКОРПИОН

Материально успешной первая половина мая станет для тех, кто работает с финансами, например, для бухгалтеров, банкиров, страховых агентов и так далее. Можно в это же время взять в долг или оформить кредит, если есть такая необходимость. Финансовую поддержку вам могут оказать и ваши партнеры по бизнесу. Вторая половина месяца будет удачна для тех, кто работает с иностранными инвесторами или зарубежными товарами. В этот же период благоприятно будет заняться образованием, походить на какие-то курсы или повысить квалификацию.

СТРЕЛЕЦ

Рожденные под знаком Стрелец смогут добиться всего, чего пожелают, по крайней мере, в первой половине месяца – сил у вас на это хватит. Главное, не забывать иногда отдыхать. Ваш доход в мае напрямую зависит от ваших партнеров по бизнесу и клиентов, поэтому сделайте все возможное, чтобы помочь им его повысить. Вторая половина месяца может показаться вам скучной, из-за однообразной работы, но придется сделать и ее. Хорошо бы навести, наконец, порядок на рабочем месте или разобрать документы.

КОЗЕРОГ

Хотя в первой половине мая работа Козерогов вряд ли принесет много приятных минут или даст волю их творческому началу, зато она будет хорошо оплачена. Кроме того, у самих Козерогов, по крайней мере, их типичных представителей, хватит на нее сил и выдержки. Хотя вы и привыкли работать в одиночку и полагаться только на себя, во второй половине месяца придется уделить внимание своим партнерам. Кстати, к ним же можно обратиться за финансовой помощью, причем, это могут быть партнеры, как по бизнесу, так и по браку.

ВОДОЛЕЙ

Последний месяц весны не самое удачное время для Водолеев, ориентированных на карьеру. Хорошо бы вообще первую половину мая провести в отпуске, либо на работе, но занимаясь только самыми простыми делами, к которым вы уже давно привыкли. Начинать какие-то новые проекты и осуществлять свежие идеи лучше во второй половине месяца. Успешным начало мая будет только для тех Водолеев, чей бизнес как-то связан с творчеством, развлечениями, праздниками или какими-то играми.

РЫБЫ

Если ваша трудовая деятельность как-то связана с недвижимостью или вы хотите продать, либо приобрести новое помещение для своего бизнеса, наиболее успешным временем станет для вас первая половина мая. Вторую половину месяца лучше посвятить отдыху – на продуктивную ударную работу ваших сил все равно не хватит. Если возможности отправиться в отпуск нет, уделите время сбору информации для своего бизнеса, проведите маркетинговые исследования. Если вы представитель творческой профессии, конец мая будет для вас удачным.

3 мая 2018, 11:58

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