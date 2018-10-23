Злопамятная Макеева обречена на одиночество

После развода с Глебом Матвейчуком актриса Анастасия Макеева никогда не сможет построить долговечных отношений. И проблема – исключительно в ней самой. Такое мнение Dni.Ru выразила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Чтобы узнать о возможных будущих отношениях актрисы Анастасии Макеевой, Dni.Ru обратились к ясновидящей, тарологу Марианне Абравитовой. Оказалось, что хоть перед артисткой и открылись все двери после развода с Глебом Матвейчуком, воспользоваться ими будет для нее крайне проблематично.

"Анастасия по натуре очень незрелая в плане отношений, ее ожиданиям не суждено совпасть с реальностью. Она хочет от мужчины абсолютного поклонения, чтобы все всегда было так, как хочет она. Девушка просто не готова идти на компромиссы. Слишком высокое самомнение всегда будет препятствовать созданию крепкой семьи. Тем не менее впереди я у нее вижу несколько браков, но каждый закончится расставанием", – показал расклад карт Таро.

Абравитова считает, что актриса довольно злопамятна и к своему бывшему мужу испытывает один негатив. "Настя не рада тому, как сложилась жизнь Матвейчука после развода. У нее осталось очень много претензий к Глебу, она считает, что все развалилось исключительно по его вине. Как бы то ни было, этот союз – своеобразный урок для обоих, после расставания они оба будут лучше понимать, чего они хотят, а главное – чего не хотят в отношениях", – сказала она.

Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. По словам Матвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него кошмаром.

В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состояла из череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругаться могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.