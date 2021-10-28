Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про COVID-19 Симптомы коронавируса

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Четверг
28 октября
Лента новостей
12:55
Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой
12:54
"Такие истерики!": Продюсер заявила о заболевании гниющего без зубов Губина
12:45
Появившаяся на людях в драных колготках Литвинова спряталась за цветочным горшком
12:32
В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
12:26
Жена погибшего москвича заговорила о вине Светличной
12:25
Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы
12:06
"Уходил в себя": Вячеслав Зайцев не справляется с болезнью
12:05
"Ненормальные люди": почему фото голого ребенка Решетовой вызвало ажиотаж
12:03
"Хочу, чтобы смотрел супруг!": Ревва лишился девственности симпатичным парнем
11:56
"Прикройся!": звезду сериала "Ход королевы" обругали за декольте на плоской груди
11:51
В центре Москвы буйный посетитель ресторана ударил полицейского стулом
11:47
"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене
11:44
Бесстыжая Волочкова раздвинула ноги в микротрусах
11:43
"В игры играют": для чего Крапивина сняла Лободу в белом платье
11:42
Заставляет задохнуться: Толкалина в траурном платье сделала неожиданное заявление
11:40
Как живет и выглядит старшая дочь Игоря Николаева, которая моложе его на 18 лет
11:34
"Совесть имейте!": Малахова и Светличную обвинили в грязном пиаре
11:33
"Не хочется жить": заплаканная Спилберг не выдержала
11:30
"Бить женщину, издеваться, тиранить": Топалов опять попал в громкий скандал
11:11
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
11:00
Названа причина смерти создателя "Рабыни Изауры": добил сепсис
11:00
Изувеченная Бородина перестала ходить: Синее тело и боли
10:43
"Ковид оказался сильнее": в семье Пригожина и Валерии случилось горе
10:37
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
10:22
"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка
10:16
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой
10:06
Владимир Путин вспомнил о невыполненном обещании
10:02
Соседов сделал признание об ухаживаниях Киркорова: Охапки роз и пылкие поступки
10:02
"Светлая память": Варум потеряла дорогого человека
09:56
Драгоценности, антиквариат и три дорогих квартиры: чем владеет Светличная и кому она завещает свои богатства
09:40
Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина
09:26
Михалкова внезапно заткнули за пояс: Лично встречался с Путиным
09:22
Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву
09:19
"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании
09:12
"Хуже сделать тяжело": Алибасов приложил скандалиста Солнцева
08:46
Беременная Порошина сбежала от известного режиссера: Мне пришлось
08:40
Обрекают на смерть: страшная правда о состоянии 81-летней Светличной
08:13
Даже на Первом канале: Ургант посмеялся над Лукашенко
06:24
Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
04:43
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
02:32
Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке
00:22
День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября
21:40
Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой
21:01
Донбасс обвинил Белоруссию в предательстве: Вы помогаете тому режиму
20:33
"Это просто отвратительно": изуродованные дети Акиньшиной вызвали шок
20:22
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
20:11
Дерево упало на детскую коляску в подмосковном Талдоме
20:04
"Инвалидность оформлять будете?": Тодоренко напугала страшным диагнозом
19:54
Избивавший женщин Башаров вывалил переписку с бывшей
19:27
Многодетная мать стала новым детским омбудсменом в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Коронавирус
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России.
прочитано 573 раза

Темпы распространения коронавируса в России ставят новые рекорды. Как показала свежая статистика, за последние сутки в стране было выявлено 40 096 заболевших ковидом. Это рекордно большое число.

ПО ТЕМЕ

В Москве разыграли первые квартиры среди прошедших вакцинацию от коронавируса

Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Тем временем число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 29 318 пациентов. Также в официальную статистику попали данные о 1 159 летальных исходах.

Больше всего новых случаев коронавируса регистрируется в Москве. 28 октября 2021 года эта цифра также оказалась рекордно высокой – 8440 заразившихся. Санкт-Петербург оказался на втором месте печального антирейтинга российских регионов. Власти Северной столицы передали данные о 3186 больных ковидом. В Московской области заболели 2639 пациентов.

Общее число выявленных в России случаев заражения ковидом оценивается в 8 392 697. За все время наблюдений выздороветь смогли 7 272 053 пациентов. Также статистика содержит данные о 235 057 летальных исходах болезни.

Статистика показывает новый этап роста темпов распространения коронавируса. Эксперты напоминают, что обезопасить себя от заражения или, по крайней мере, тяжелых осложнений, можно при помощи вакцинирования. Кроме того, нельзя забывать о мерах предосторожности – избегать мест скопления людей, носить маски и выполнять другие рекомендации властей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Автор: 28 октября 2021, 11:11 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Детей вы больше не увидите": Гордон сорвался на женщину в эфире Первого канала

Остаться равнодушным было невозможно
Шоу-бизнес

Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

Стало известно о причинах смерти Жарикова
Шоу-бизнес

"Хуже сделать тяжело": Алибасов приложил скандалиста Солнцева

Шоумен снова женился
Шоу-бизнес

Не Максим: Пугачева рассекретила ласковое прозвище Галкина

Певица проговорилась в одном из интервью

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

Спорт

Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте

Регионы

В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
Пьяные жители Амурской области избили беременную переписчицу
В Екатеринбурге подростки избили полицейского
В Орске приезжий убил свою сестру в присутствии ее ребенка
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+