За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек

В официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы появилась информация об инфицированных за минувшие сутки. Согласно данным, за день в России коронавирус диагностировали у 33 740 человек.
Как и обычно, первое место по числу зараженных занимает столица, здесь COVID-19 выявили у 5700 человек. Второе место, как сообщает Общественная служба новостей, занимает Санкт-Петербург с 3220 зараженных. Тройку лидеров замыкает Московская область, за сутки здесь заболели 2955 человек.
Также за день ковид унес жизни 1 015 россиян. Всего с начала пандемии зафиксировано 225 325 летальных исходов.
В связи с ростом числа заболевших местные власти многих регионов России начали вводить ограничения. Например, на днях стало известно, что с 1 ноября жители Санкт-Петербурга смогут посещать массовые мероприятия только при наличии QR-кодов. Об этом напоминает RT.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сценарий локдауна в российском правительстве не рассматривается. Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил заверить жителей столицы, что жесткие карантинные меры в Москве вводить не планируют. Он отметил, что город продолжить жить, однако некоторые ограничения вполне вероятны.
Напомним, что на данный момент во всем мире ведется активная кампания по вакцинации от COVID-19. В России число привившихся граждан составляет примерно 30%.
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