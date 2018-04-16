Как болезни влияют на отношения

"…Клянусь быть с тобой и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии…" – такие слова клятвы жених и невеста дают друг другу перед алтарем, еще не зная, что может ожидать их в будущем. А болезни приходят к людям с завидной периодичностью, проверяя на прочность их отношения.

Люди здоровые о болезнях редко задумываются – тема не из приятных. И даже легкую простуду отгоняют от себя с некоторой долей пренебрежения, отмахиваясь от нее, как от назойливой мухи. Отчего мы болеем? Вирусы, бактерии – все это так, но есть еще и наше самовнушение. А болезни в отношениях не только передаются, но и зеркально дублируются, ведь семейная энергетика одна на всех.

Те, кто интересуется саморазвитием и психосоматикой, знакомы с книгами Луизы Хей, рассматривающей болезни через призму психологического состояния. И часто заболевание становится не только эффектом от сдерживаемых личных эмоций, переживаний и ощущения себя, но и следствием сложностей во взаимоотношениях.

Болезнь – это проблемная зона нашей жизни, выражение того, с чем мы не можем справиться. Например, болезни позвоночника напрямую связаны с финансовой сферой, с трудностями с деньгами. Человек считает себя виновным в сложившейся в семье ситуации, и проецирует эту вину из сознания на работу организма. Также и со всеми болезнями. Аллергия, например, может проявляться у тех, кто отрицает свою силу, свои возможности. Любые воспалительные процессы говорят о страхе, агрессии и даже ярости, это признак воспаленного сознания. Проблемы с желудком возникают на почве неопределенности. Даже обычные боли не всегда понятного происхождения говорят о нехватке любви, желании ласки и объятий, даже в некоторой степени приятной жалости.

Как разобраться в своих болезнях и проблемах, их вызвавших? Надо научиться воспринимать себя в сегодняшнем дне, научиться давать ответы своим эмоциям, а не прятать их в глубинах подсознания, быть открытыми миру и всему новому, что может дать жизнь.

Разобравшись в себе, можно улучшить и отношения, ведь на них влияет не только ваше болезненное состояние, но и ощущения вашего избранника. Супруги часто запускают цепную реакцию – переживают друг за друга из–за болезней, зеркаля состояние партнера и ему же передавая его обратно через собственные эмоции. Получается замкнутый круг из болезней и переживаний. Помните, что если плохо вам, то супруг не будет чувствовать себя хорошо – ему передается ваше состояние. Научитесь любить себя и своих близких. Не выражайте свою проблему в виде постоянных жалоб и сетований. Встречайте каждое утро улыбкой и новым отношением к себе и жизни.

Сегодня много говорится о здоровом образе жизни. Но это не только правильное питание и занятие спортом. Это новое мышление, которое вы должны принять для себя. Придя к нему, вы измените свою жизнь, улучшите отношения с близкими и измените о себе мнение окружающих вас людей, ведь излучать вы теперь будете здоровье, радость, уверенность в себе и в завтрашнем дне.