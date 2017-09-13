В России пересчитали больных детей

В Роспотребнадзоре заявили, что число абсолютно здоровых людей в стране не превышает 12%. При этом, за последние десять лет частота нарушений здоровья у несовершеннолетних увеличилась в полтора раза.

"Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10—12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние десять лет во всех возрастных группах", – заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что за десятилетие частота функциональных нарушений увеличилась в полтора раза, а хронических болезней стало в два раза больше.

На данный момент, 50% учеников младших классов (7-9 лет) и 60% старшеклассников страдают хроническими недугами, передает РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что большое количество заболеваний связаны с неправильным питанием.

"У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни обмена веществ – в первую очередь ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы", – заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, современные дети употребляют избыточное количество соли, сахара, специй, а также некачественных жиров. При этом, в их рационе не хватает полезной еды – овощей, фруктов, молочной продукции, а также растительных масел и рыбы.

В ведомстве также подчеркнули, что до сих пор остается актуальной проблема ожирения среди детей. Существенный рост распространенности данной проблемы отмечался в период с 2005 по 2012 годы. Роспотребнадзор отмечает, что эта тенденция особенно тревожна, поскольку создает угрозу здоровью следующих поколений.