Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
Доставка эффективных доз лекарства к органу с опухоли без травмирования здоровых тканей – основная проблема в лечении рака. Однако исследователи из Института интегративных нанонаук и из Технологического университета в Германии взяли нашли способ решить эту проблему.
Они придумали доставлять препараты для лечения заболеваний женской репродуктивной системы с помощью сперматозоидов, используя их способность к целеустремленному передвижению. Для этого ученые поместили сперматозоиды быка в металлические оболочки и, воздействуя на них магнитным полем, стали задавать им направление, пишет "Газета.Ру".
Как подчеркивают исследователи, сперматозоиды изначально приспособлены для активного передвижения в репродуктивном тракте, а их мембраны защищают лекарство от взаимодействия с другими клетками. Кроме того, каждый сперматозоид способен переносить довольно большой объем препарата.
Успешные испытания нового метода вселили в ученых надежду, что вскоре его можно будет применять и на практике. К сожалению, пока это будет касаться лишь лечения рака женской репродуктивной системы.
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