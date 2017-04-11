Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак

Немецкие ученые нашли новый, эффективный способ доставлять противораковые лекарства к опухолям, не повреждая здоровые клетки организма. Для этого они взяли за основу естественный биологический процесс– продвижение сперматозоидов к матке.

Доставка эффективных доз лекарства к органу с опухоли без травмирования здоровых тканей – основная проблема в лечении рака. Однако исследователи из Института интегративных нанонаук и из Технологического университета в Германии взяли нашли способ решить эту проблему.

Они придумали доставлять препараты для лечения заболеваний женской репродуктивной системы с помощью сперматозоидов, используя их способность к целеустремленному передвижению. Для этого ученые поместили сперматозоиды быка в металлические оболочки и, воздействуя на них магнитным полем, стали задавать им направление, пишет "Газета.Ру".

Как подчеркивают исследователи, сперматозоиды изначально приспособлены для активного передвижения в репродуктивном тракте, а их мембраны защищают лекарство от взаимодействия с другими клетками. Кроме того, каждый сперматозоид способен переносить довольно большой объем препарата.

Успешные испытания нового метода вселили в ученых надежду, что вскоре его можно будет применять и на практике. К сожалению, пока это будет касаться лишь лечения рака женской репродуктивной системы.