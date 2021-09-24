"Не умеют распоряжаться деньгами": экономист рассказала россиянам о правильном планировании трат

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова назвала финансовую неграмотность причиной нехватки денег у россиян.

В эфире радио "Комсомольская правда" экономист заявила, что россияне "не умеют распоряжаться деньгами", поэтому им не хватает зарплаты. По ее мнению, если правильно распределять траты, не будет необходимости брать кредиты. Чурилова уточнила, что не говорит о тех людях, которые находятся за чертой бедности.

Финансовая безграмотность россиян заключается в том, что они не умеют отделять важные срочные дела от важных несрочных. В таких случаях возникает закредитованность и появляется ощущение нехватки денег. Необходимо расставлять приоритеты, отметила Чурилова.

Эксперт советует россиянам формировать активы, которые в дальнейшем станут приносить доход. По ее словам, нужно создавать денежный фонд, хоть небольшими суммами, но систематически.

Ранее независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать богатым к пенсионному возрасту и остаться здоровым. По оценкам эксперта, взрослый россиянин тратит на алкоголь в среднем около 2,5 тысячи в месяц. Эти деньги он советует вкладывать в акции, поскольку инвестирование на фондовом рынке – это достаточно прибыльное вложение.