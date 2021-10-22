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Экономика
Как газовый кризис в Европе сказался на российских ценах на продукты

Как газовый кризис в Европе сказался на российских ценах на продукты

В России резко подорожали помидоры и огурцы. Виноват газовый кризис в Европе.
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Всего за неделю с 12 по 18 октября томаты в России подорожали на 10%, огурцы – на 14%. В регионах ситуация еще хуже. В 17 регионах страны огурцы подорожали аж на 20 процентов. Такие данные приводит Росстат.

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Впрочем, ситуация с огурцами и помидорами еще не так страшна. Цены на картофель взлетели уже на 44 процента, и продолжают расти.

Стоит отметить, что недавно эксперты делали благоприятные прогнозы на ценовую политику для овощей в России в осенний период. Специалисты уверяли, что страна полностью обеспечила себя огурцами. При чем же здесь Европа, и как их кризис влияет на нас?

Оказывается, тепличники столкнулись с проблемой подорожания энергоресурсов. Энергокризис тянет за собой рост цен на удобрения. В таком случае компаниям необходимы субсидии от государства, а если их нет, фирмы вынуждены задирать ценник. В правительстве обеспокоены такой тенденцией. По словам вице-премьера Александра Новака, в тепличных хозяйствах рост цен не позволяет сохранять экономику производства овощей.

Правительство получило поручение от президента разработать новые меры по сохранению ценового уровня.

Напомним, ранее в Минсельхозе России решили выделить дополнительно 5 млрд рубле в 2022 году для поддержки овощеводов.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Автор: 22 октября 2021, 13:17 Источник: "КП" ✓ Надежный источник

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В Рийгикогу в Эстонии на втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон о государственной обороне и, в связи с этим, в другие законы (417 SE). Среди прочего, в проекте оговаривается, сколько продуктов питания и топливных материалов должно оставаться у жителей при отчуждении их собственности в целях государственной обороны: достаточное количество еды на семь дней, а топливного материала на один отопительный период.
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