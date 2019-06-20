"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал о том, какая катастрофа может ждать страну в том случае, если власти объявят о дефолте. По его словам, проблемы могут вызвать даже сами разговоры о возможном банкротстве.

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