"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
По словам чиновника, если международная общественность продолжит выслушивать сетования Киева о тяжелой экономической ситуации, из-за которой в стране может быть объявлен дефолт, государство в конечном счете может лишиться инвестиций. Никто не хочет давать свои деньги тому, кто может в любой момент отказаться их отдавать, объясняя это банкротством.
"Предпосылок к дефолту в Украине нет", – уверен Валерий Пацкан. Он считает, что в случае, если украинские власти объявят о банкротстве, страну ждет настоящая катастрофа. "Мы не будем иметь никаких заимствований, от нас отвернутся все инвесторы и у нас будет галопирующая инфляция, как в 1996 году. Дефолт отбросит страну минимум на три года назад – это без траншей, без инвесторов и с бешеной инфляцией", – цитирует издание "Обозреватель" главу Счетной палаты Украины.
При этом сможет ли страна начать возвращать свои долги, или же будет вынуждена все же объявить о своей финансовой несостоятельности, будет решаться в 2019 году, уверен чиновник. Сам он настроен оптимистично. "Мы будем наращивать темпы роста экономики, и тогда будет лучше", – уверен Валерий Пацкан. Разговоры же о возможном дефолте могут отпугнуть возможных инвесторов, что как раз затормозит экономическое развитие страны.
Чиновник подчеркнул, что дефолт означает не безболезненное списание всех долгов страны, а тяжелый процесс, который приведет к серьезным экономическим проблемам на Украине и отразится в том числе и на простых гражданах. Ранее некоторые эксперты говорили о возможном объявлении банкротства как о способе не расплачиваться по набранным кредитам. Некоторым украинцам такой сценарий показался привлекательным.
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