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Экономика

В России появятся новые деньги

Фото: GLOBAL LOOK press
Центробанк начинает выпуск денег со специальной полимерной пропиткой. Ее планируется использовать для производства новых купюр номиналом 200 рублей и памятной купюры к ЧМ-2018.
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Данная технология, по информации ЦБ, позволит защитить деньги от повреждений. Новая пропитка сделает их фактически пластиковыми.

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Сейчас денежные купюры изготавливаются из бумаги, содержащей 100% хлопка. Полимерные деньги уже есть во многих странах, а впервые их изготовили в Австралии.

Срок жизни купюры с полимерной пропиткой увеличится в три-пять раз. Еще одним плюсом новых денег является то, что производство таких банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажных, передают "Известия"

Однако есть у полимерных денег и свои минусы. По оценкам экспертов, с ними могут возникнуть проблемы по утилизации. Полимер можно только сжигать, а это не экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже, чем бумажных. 

По данным ЦБ на 1 июля 2017 года, в наличном обращении находятся 5 миллиардов 785,9 миллиона банкнот на 8 триллионов 673,3 миллиарда рублей и 64 миллиарда 896,5 миллиона монет на сумму 91,6 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем наличных денег в обращении вырос на 507,1 миллиарда рублей.

Напомним, ранее сообщилось о том, что Банк России планируют кардинально модифицировать банкноты. В частности, на некоторых из них появится изображение герба нашей страны.

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров рассказал, что вскоре рублевые банкноты ждет глобальная модернизация. Он отметил, что этот процесс уже начался, и одним из его проявлений стал выпуск купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

Автор: Людмила Фоканова18 августа 2017, 11:15

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