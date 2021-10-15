"Альфа и Омега" в "Геликоне": секреты самой ожидаемой оперы года

Двойная сенсация: 21 октября впервые в России на сцене театра "Геликон-опера" состоится премьер Гиля Шохата "Альфа и Омега", которая исполняется на иврите. Как невинная любовь превращается в ад? Кто мы – люди или звери? Своими мыслями c "Дни.ру" поделился автор оперы – израильский композитор Гиль Шохат.

Сюжет оперы жутковатый. Полный апокалипсис, гибель людей, остров полу-гибридов монстров. Почему Вы решили написать оперу об этом?



Когда я был маленьким ребенком, думал, что все люди хорошие. Меня вырастили с этой любовью и верой в людей. В подростковом возрасте я начал понимать, что люди могут быть и плохими, но я не понимал, как это возможно… Не верил, что в мире есть зло. Что является источником зла? Откуда оно берется? Я решил, что нужно обратиться к истокам. В Израиле дети изучают Библию в течение 12 лет. Бытие (בְּרֵאשִׁית, Брешит) – первая книга, в которой описывается Сотворение мира, создание рая и ада, история Адама, Евы и змеи, соблазнившей Еву. Идея выражения древних текстов в современном, может, даже в авангардном стиле, мне очень близка. Когда я внезапно увидел литографии Эдварда Мунка на выставке в Тель-Авивском музее, а было мне 14 или 15 лет, я был поражен. Эдвард Мунк – вообще один из моих любимых художников, а его "Крик" я считаю символом современности. В тех его работах, в истории Альфы и Омеги, я увидел интерпретацию идеи, что мы – потомки человека и животного, и в каждом из нас есть гены зверей. Мы-то сами считаем, что мы, люди, возвышаемся над миром животных и над всем миром. На самом деле в каждом из нас живут змея, тигр, осел... Мне понравилась эта идея, которая объясняет, как мы были созданы, с плохим и добрым началом. Тогда же я понял, что обязательно напишу об этом оперу.

А что означают эти имена, Альфа и Омега?

Альфа и Омега – это первая и последняя буквы ионического алфавита. Для меня это символ целостного, то, что ведет всех от начала и до конца. Исторически это одно из имен Бога, Иисус сказал: "Я – Альфа и Омега". Эти две буквы были на монетах в Римской империи в IV веке во времена Константина и олицетворяли монархию, Бога и веру в христианство. В моей опере Альфа и Омега – это Адам и Ева, которые несут ту же идею – мать и отец всего человечества. Именно поэтому они – первые люди в мире, окруженные только животными.

Приоткроете тайну постановки в "Геликоне"?

Это будет первое исполнение в России, причем – на иврите. Мировая премьера состоялась 20 лет назад в Израиле (художник-постановщик Поль Штайнберг из Нью-Йорка, режиссер Дэвид Олден). В "Геликоне" мне очень нравятся декорации, свет, костюмы (хотя я еще целиком всего не видел), да и идея, что все возвращается обратно в природу – мне очень близка. Эта концепция возвращает оперу туда, где она должна быть. С нетерпением сам жду встречу с оперой.

Какой посыл Вы несете аудитории?

Эта опера возвращает нас к идее того, что мы, люди – не такие, какими представляемся сами себе. Мы более страстные, чем мы думаем. Разумеется, я не имею в виду, что мы все должны заняться беспорядочным сексом и пойти убивать других людей, нет. Но я пытаюсь сказать, что эта экстремальная страсть в нас существует. Опера пытается заставить заглянуть внутрь себя, за пределы морали, изучить себя получше. Я считаю, что сейчас это особенно важно. Мы живем в период трансгуманизма, когда к людям относятся или как к безликим цифрам жертв эпидемии коронавируса или как к объектам для вакцинации, которую должны сделать все. И сейчас я хочу сказать, что вы – не часть стада, вы – индивидуальность!

Текст: Ирина Шымчак

Перевод с английского: Екатерина Феоктистова

