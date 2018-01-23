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Культура

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"

Кадр из фильма "Нелюбовь"
Американская киноакадемия назвала номинантов на получение престижной премии "Оскар". Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" будет претендовать на статуэтку в категории "Лучший фильм на иностранном языке". 
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Картине придется побороться за голос членов американской академии кинематографических искусств и наук с "Фантастической женщиной" чилийского режиссера Себастьяна Лелио, "Оскорблением" ливанца Зиада Дуэри, "О теле и душе" Ильдико Эньеди из Венгрии и "Квадратом" шведа Рубена Эстлунда, сообщает радиостанция НСН.

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Кроме того, на данный момент стали известны номинанты в категории "Лучший фильм". Среди них знаменитый голливудский режиссер Кристофер Нолан. Его военная драма "Дюнкерк" будет соперничать с лентами "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Три из этих фильма из перечисленных выше  представлены также в номинации "Лучшая операторская работа": это снова "Дюнкерк" Нолана, "Темные времена" Джо Райта и "Форма воды" Гильермо дель Торо.

За титул лучшей актрисы 2017 года поборются Салли Хокинс, Фрэнсис Макдормэнд, Марго Робби, Сирша Ронан и Мэрил Стрип. Статуэтка за лучшую женскую роль второго плана отойдет одной из этих актрис: Мэри Джей Блайдж, Эллисон Дженни, Лесли Мэнвилл, Октавия Спенсер, Лори Меткалф.  За победу в номинации "Лучший актер второго плана" будут бороться Уиллем Дефо, Вуди Харрельсон, Ричард Дженкинс, Кристофер Пламмер и Сэм Рокуэлл.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта. Отметим, что для Андрея Звягинцева это будет не первая подобная церемония: в 2015 году его картина "Левиафан" также претендовала на награду, однако победил польский фильм "Ида". 

Автор: Михаил Войцеховский23 января 2018, 16:51

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