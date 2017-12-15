"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии "Оскар". Он поборется за награду в категории "лучший фильм на иностранном языке".



В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. Российский фильм прошел строгий отбор среди множества кандидатов, что уже является большой победой.

За статуэтку поборются фильмы из Германии, Венгрии, Швеции, Ливана, Израиля, России, Чили, Сенегала и ЮАР, сообщает сайт американской киноакадемии. Состоится 90-я церемония вручения кинопремий "Оскар" 4 марта 2018 года в Голливуде.

О том, что "Нелюбовь" поборется за американскую кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", стало известно 11 декабря. Мировая премьера фильма Звягинцева состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

В российский прокат "Нелюбовь" вышла 1 июня этого года. В ленте рассказывается о поисках 12-летнего мальчика Алеши, который сбежал из семьи из-за развода родителей. Ребенок чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Главные роли сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

Одним из источников вдохновения для создания фильма послужила картина "Сцены из супружеской жизни" Ингмара Бергмана. Поиск, репетиции и утверждение актёров проходили с февраля по август 2016 года и заняли в общей сложности семь месяцев.