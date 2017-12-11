"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"

Российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева номинирован на кинопремию "Золотой глобус". Лента представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке", пишет газета "Известия".

Ранее картина "Нелюбовь" завоевала три награды на Неделе российского кино в Великобритании, включая главный приз фестиваля – "Золотого единорога". Также фильм взял главный приз на Международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München) и приз жюри Каннского кинофестиваля.