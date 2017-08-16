Чернокожему актеру отказали в роли Бонда

Похоже создатели боевика об агенте 007 в этот раз не стали рисковать и делать Джеймса Бонда чернокожим. Поклонники франшизы могут быть спокойны: в новой части его роль снова сыграет Дэниел Крэйг.

Британский актер Дэниел Крэйг подтвердил, что в пятый раз сыграет Джеймса Бонда в новой части франшизы. Об этом актер заявил в эфире "Позднего шоу" телеканала CBS.

Новость об этом была размещена на официальной страничке программы в Twitter. Ведущий Стивен Кольбер задал Крэйгу волнующих всех вопрос, вернется ли он в "бондиану" и актер ответил "Да".

При этом, британец подчеркнул, что это будет в последний раз. "Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте", – признался он.

Напомним, ранее Крэйг настойчиво отрицал то, что примет участие в съемках новой части приключений об агенте 007. Более того, поклонники франшизы были встревожены новостью о том, что ее создатели намерены пригласить на роль Джеймса Бонда чернокожего актера. По слухам, Крэйга должен был заменить Идрис Эльба.

Темнокожий британский актер кино и телевидения, наиболее известен зрителям по ролям в фильмах "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Мальчики-налетчики", "Тор", "Призрачный гонщик 2", "Прометей", и "Тихоокеанский рубеж" и сериале "Лютер". Кроме того, Эльба сыграл главную роль в недавно вышедшей картине "Темная башня".

