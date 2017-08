Чернокожему актеру отказали в роли Бонда

Британский актер Дэниел Крэйг подтвердил, что в пятый раз сыграет Джеймса Бонда в новой части франшизы. Об этом актер заявил в эфире "Позднего шоу" телеканала CBS.

Новость об этом была размещена на официальной страничке программы в Twitter. Ведущий Стивен Кольбер задал Крэйгу волнующих всех вопрос, вернется ли он в "бондиану" и актер ответил "Да".

При этом, британец подчеркнул, что это будет в последний раз. "Я думаю, это конец. Я просто хочу уйти на высокой ноте", – признался он.

BREAKING NEWS:

Daniel Craig, will you return as James Bond? - @StephenAtHome



Yes - #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4