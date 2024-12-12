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Четверг 12 декабря

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Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС

Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС
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В Москве 16–17 декабря пройдет международный конгресс по деловому туризму, который станет важной платформой для обсуждения вопросов продвижения MICE-индустрии в странах БРИКС. Мероприятие, организуемое при поддержке Национальной конфедерации туризма Бразилии, призвано укрепить связи между участниками и создать новые возможности для делового сотрудничества.

Как отметил директор по международному взаимодействию конфедерации Энио Миранда, MICE-мероприятия имеют значительное влияние на экономику туристической отрасли, способствуя развитию гостиничного и ресторанного бизнеса. Конгресс соберет специалистов из различных стран, включая Россию, Казахстан, Бразилию, Индию и Южноафриканскую Республику.

Участники смогут обсудить актуальные тренды и обменяться опытом в области делового туризма, что поможет укрепить позиции стран БРИКС на международной арене. В рамках программы запланированы пленарные сессии и деловые переговоры, где компании смогут представить свои проекты и найти потенциальных партнеров.

Энио Миранда подчеркнул, что продвижение MICE-сектора в странах БРИКС является стратегически важным шагом для создания прочных связей между государствами. Участники MICE-мероприятий часто являются лидерами мнений и влиятельными предпринимателями, что позволяет им оказывать значительное воздействие на всю туристическую цепочку. Такой подход не только способствует развитию индивидуальных направлений, но и создает дополнительную репутацию для стран-участниц.

Конгресс станет уникальной возможностью для обмена знаниями и идеями, а также для налаживания контактов между различными игроками на рынке делового туризма. Регистрация на форум открыта до 13 декабря включительно, что дает возможность всем заинтересованным сторонам присоединиться к обсуждению и внести свой вклад в развитие MICE-индустрии.

Meet Global MICE Congress: BRICS Edition в Москве обещает стать значимым событием для всех участников делового туризма, способствуя укреплению связей и развитию отрасли в странах БРИКС.

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12 декабря 2024, 14:13
Фото: пресс-служба MICE Excellence Forum
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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