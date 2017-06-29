В Москве показали "Искушение цивилизацией"

В рамках Московского международного кинофестиваля прошел специальный показ фильма "Искушение цивилизацией", построенного на основе серии интервью чилийского философа Дарио Саласа. Соммэра. Гостями показа в Институте философии стали деятели культуры и образования, журналисты, а также студенты и творческие люди.

Темы и вопросы, затронутые чилийским философом в этой картине, оказались созвучны российской аудитории. "Искушение цивилизацией" – фильм глубоко философский, при этом концентрированный и яркий. Это легкая для восприятия картина, но послевкусие серьезное”, – главный редактор федерального “Книжного обозрения” Александр Набоков.

Фильм раскрывает глубинные проблемы человечества и ставит вопросы, от которых мы отворачиваемся в повседневной жизни. Кто мы на этой Земле, биороботы или люди? Правильно ли мы живем? Что будет с нами уже в недалеком будущем? Почему мы перестали глубоко понимать действительность? Почему людьми овладевает ощущение предопределенности и бессмысленности? Можно ли строить современное общество на нравственной основе, или это утопия? Зачем мы тратим столько сил впустую и почему так мало времени на общение с самими собой?

“Мы живем в эпоху нескончаемых человекопотоков, и со временем толпа овладевает человеком и уничтожает его индивидуальность”, – комментирует профессор МГУ Александр Каплан, основатель первой в России лаборатории по нейрокомпьютерным интерфейсам и лауреат правительственной премии.

“Сегодня цивилизация людей в опасности: мы накопили огромное количество оружия и мусора, но самое главное – мы испортили свое сознание, – делится мыслями заслуженный деятель науки России Татьяна Черниговская. – Мы не замечаем серьезности положения и не отдаем отчет происходящему, так как каждый погружен в свои собственные проблемы”.



Философские труды и просветительская деятельность Дарио Саласа Соммэра получили мировое признание на высшем уровне. В апреле 2016 года мыслитель награжден российским Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и гуманитарного сотрудничества, развитие культурных связей. Книга “Мораль XXI века" изучается студентами университетов государств БРИКС, она получила положительные отзывы Владимир Путина, индийского премьера Нарендра Моди и китайского лидера Си Цзиньпиня, генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Другая работа мастера – "Космическая валюта" названа лучшей познавательной книгой по итогам года литературы в России. Ранее ее получили активисты ассоциации молодежных правительств России.



Институт философии Российской академии наук является одной из центральных площадок для актуальных культурно-просветительских мероприятий, глубоких обсуждений и неординарных лекций. К примеру, в июне состоялась Школа молодых ученых по теме "Улучшение человека как проблема социально-гуманитарного знания" и лекция французского мыслителя Мишеля Юлена "Свободная воля и нейронаука". Спецпоказ “Искушение цивилизацией”, устроенный в Институте философии, стал философской нотой в разнообразной гамме Московского международного кинофестиваля.