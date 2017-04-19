Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск

Кинокритики столицы и мира не устают поздравлять российского режиссера Андрея Звягинцева с новой победой. Ведь совсем недавно стало известно, что социальная драма "Нелюбовь" войдет в конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля. Многие задались вопросом: почему новый шедевр режиссера был снят без финансовой поддержки от государства?

Продюсер Александр Роднянский рассказал подробнее об отсутствии государственной поддержки на пресс-конференции в ТАСС. Как оказалось, создатели фильма даже не думали обращаться за финансовой помощью.

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"Мы не обращались за господдержкой, мы отдавали себе отчет, что это не тот фильм, с которым надо идти в Фонд кино", – заявил Александр. Он также отметил, что картины неподражаемого Звягинцева уже давно пользуются успехом в Европе и, особенно, во Франции, но в российском прокате творения режиссера никогда не пользовались сумасшедшим успехом.

"А в Минкультуры не стали обращаться в силу сроков и, естественно, имея определенный опыт с "Левиафаном", – признался продюсер. – Так что решили сделать на свой страх и риск".

Идея снять драму о непростом разводе появилась у Звягинцева уже давно. Режиссер был настолько впечатлен фильмом Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни", что твердо решил снять картину на подобную тему.

Совместно со сценаристом Олегом Негиным они принялись разрабатывать тот сценарий, который как можно точнее передаст проблему взаимоотношений супругов, брак которых стремительно рушится. Как ранее говорил в интервью Александр Роднянский, обсуждение основных сюжетных линий и работа над сценарием лились несколько лет.