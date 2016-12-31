Простые и вкусные закуски для новогоднего стола

Любое праздничное застолье начинается с салатов и закусок. Красивые, оригинальные закуски украсят стол, помогут создать праздничную атмосферу.

Принято считать, что как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Поэтому многие хозяйки а Новый год пытаются превзойти самих себя и устроить пышное застолье.

При этом старательные кулинарки стараются приготовить как можно больше разнообразных закусок и сытных салатов. Пожалуй, самыми традиционными закусками, без которых не обходится новогодний стол, являются холодец, студень, заливное из птицы, языка или рыбы.

Но не стоит забывать, что предназначение закусок – "подогреть" аппетит перед подачей основного блюда. Однако зачастую до подачи горячего, приготовление которого потребовало немало времени и труда, дело не доходит – после обильных "перекусов" гости уже сыты.

Между тем трех-четырех видов закусок для праздничного застолья будет вполне достаточно. Dni.Ru предлагают несколько несложных и эффектных кулинарных идей для новогоднего стола.



Фото опубликовано 1Year1Book (@1year1book) Дек 25 2016 в 11:04 PST

Салат "Капрезе"

Это очень простая в приготовлении и весьма вкусная закуска. Она основана на классическом для Италии сочетании сыра моцарелла и помидоров.

Фото опубликовано Никита Щеглов (Кузнецов) (@levshajokerkok) Дек 17 2016 в 1:16 PST

Состав на одну порцию: 125 граммов моцареллы, 120 граммов помидоров, 10 граммов салата руккола, базилик, орегано, две столовых ложки оливкового масла, одна чайная ложка бальзамического уксуса, десять граммов соуса песто, крупная морская соль и перец по вкусу.

Для соуса песто: 100 миллилитров оливкового масла, 30 граммов базилика, чайная ложка лимонного сока, маленький зубчик чеснока, 15 граммов кедровых орешков, 15 граммов сыра пармезан, соль и перец.

Приготовление: листья рукколы промыть, просушить бумажным полотенцем и добавить смесь оливкового масла с бальзамическим уксусом в пропорции три к одному.

Вымыть помидоры, просушить и нарезать круглыми ломтиками. Моцареллу также нарезать кругами.

Неглубокую тарелку смазать бальзамическим уксусом и оливковым маслом. На нее по кругу выложить помидоры и сыром, чередуя их друг с другом, и слегка посыпать морской солью, затем сушеным орегано.

В центр тарелки выложить листья рукколы в маринаде. Сыр и помидоры полить соусом песто и украсить готовый салат веточкой базилика.

Фото опубликовано РесторанАрабскойКухни (@campus_smolenka) Дек 19 2016 в 10:09 PST

Приготовление песто: базилик промыть и просушить бумажным полотенцем. Кедровые орешки обжарить на сухой сковородке до золотистого цвета. Чеснок и пармезан порезать на мелкие кусочки. Все продукты для соуса взбить в блендере.

Фото опубликовано Вкусно Всем (Ольга Туманова) (@vkusnovsem) Ноя 27 2016 в 12:30 PST

Закуски из отварного или запеченного мяса, ветчины, колбасы также просты в приготовлении и очень вкусны. Вы можете воспользоваться шпажками и палочками и сделать рулетики, канапе, тарталетки по своему вкусу. Например, попробовать сочетание кубиков отварной телятины с половинками перепелиных яиц, кусочками сливочного сыра и помидорками черри.

Фото опубликовано Eva (@evapuskepalis) Дек 28 2016 в 5:04 PST

Рулеты из лаваша

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится совсем немного времени. Между тем та простая и эффектная закуска из лаваша с крабовыми палочками наверняка понравится вашим домочадцам и гостям.

Состав: два листа тонкого лаваша, 200 граммов крабовых палочек, четыре яйца, один большой свежий огурец, плавленный сыр и майонез по вкусу.

Новогодние рулетики



Несмотря на то, что подавать мясную закуску в виде рулетиков – идея уже не оригинальная, тем не менее, это блюдо можно приготовить не совсем обычно. Например, задекорировать по-новому.

Состав: 400 граммов свинины, 200 граммов шампиньонов, 100 граммов орехов, лук, масло для жарки.

Брусничный соус: 300 граммов брусники, 80 граммов сахара, 50 миллилитров воды, черный молотый перец, розмарин.

Фото опубликовано Elena (@sergevnae) Дек 29 2016 в 3:53 PST

Фото опубликовано @cendrynekokelikot Дек 26 2016 в 10:29 PST

Красивые и оригинальные закуски получаются из сыра, яиц и грибов. Например, фаршированные жареными шампиньонами яйца. посыпанные сверху тертым сыром.

Фото опубликовано Eva (@evapuskepalis) Дек 28 2016 в 5:04 PST

Традиционная сырная тарелка из четырех-пяти видов сыра будет аппетитно выглядеть на столе и наверняка понравится гостям. К сыру подайте фрукты, например, груши и виноград, а также небольшую креманку с жидким медом.

Фото опубликовано Eva (@evapuskepalis) Дек 28 2016 в 5:04 PST

Фото опубликовано ФУРШЕТ#ТВОРЕЦ#ВКУСА#EXCLUSIVE (@diana.kashezheva) Дек 29 2016 в 11:57 PST

Аппетитные овощные закуски из овощей разнообразят и несколько облегчат праздничный стол. Это могут быть красиво оформленные ассорти из сочных овощей, а также соленья и маринады.

Фото опубликовано Ресторан САД ко (@sad.ko) Дек 29 2016 в 10:10 PST

Салаты-коктейли

Необычно и эффектно будут выглядеть на новогоднем столе необычные закуски в стаканах или бокалах – веррины. Их еще называют салатами-коктейлями.

Эта безупречно красивая и вкусная закуска неизменно возбуждает аппетит. При этом она проста в приготовлении.

Для сервировки верринов обычно используют бокалы или небольшие стаканы красивой формы и объемом не больше 200 миллилитров. Ингредиенты для таких салатов нужно выкладывать в бокалы слоями.

Фото опубликовано Le Perroquet Vert (@le_perroquet_vert) Дек 27 2016 в 5:06 PST

Веррины,как правило, подаются при комнатной температуре или охлажденными. Это позволяет блюду быть идеальной закуской, приготовленной заранее.

Салат с козьим сыром и инжиром

Ингредиенты: мягкий козий сыр, свежий инжир, бальзамический уксус, мед, свежемолотый черный перец, тимьян.

Приготовление: мякоть инжира размять вилкой и смешать с небольшим количеством меда и уксуса. Козий сыр приправить солью и перцем, хорошо перемешать.

Фото опубликовано Цветотерапия в фотографии. (@colortherapyfoto) Дек 25 2016 в 8:45 PST

На дно небольших стаканчиков выложить козий сыр, сверху – медово-инжирную смесь. Готовое блюдо украсить веточкой тимьяна.

Салат-коктейль "Нежность"

Этот эффектный салат-коктейль станет украшением вашего праздничного стола. Он яркий, сочный и очень вкусный.

Состав на четыре порции: 200 граммов отварного филе индейки или курицы, два помидора, один-два красных болгарских перца, полбанки зеленого горошка, 100-150 граммов твердого сыра, майонез, соль, перец по вкусу. По желанию можно добавить мелко нарезанный лук

Фото опубликовано Кейтеринг "Фуршет-Бар" (@furshetbar) Дек 30 2016 в 4:07 PST